La riforestazione urbana? La fanno gli anconetani

Si scrive "Micro-forestazione urbana", si legge "valido strumento per incrementare il verde in città": l’info day per il "Progetto Clima 2024" rappresenta un passo a favore del coinvolgimento attivo dei cittadini per azioni concrete sul territorio. Possono presentare il proprio progetto cittadini in forma aggregata (ad esempio appartenenti ad associazioni o allo stesso condominio), soggetti del terzo settore, operatori economici e stakeholder locali. "Questo incontro è stato utile per i cittadini per sottoporre domande concrete, utili a partecipare al bando – spiega l’assessore all’Università Marco Battino – per favorire un approccio capace di individuare le priorità ambientali e fornire un aiuto concreto per completare il quadro complessivo degli interventi. Obiettivo dell’info day consiste nel diffondere il messaggio per cui il bando si rivolge all’implementazione del verde collettivo: il progetto può sì insistere all’interno di un’area privata, purché abbia una ricaduta positiva sul benessere della cittadinanza".

Per partecipare al bando è sufficiente presentare il proprio progetto entro il 30 giugno, per una prima finestra; qualora al termine di questa scadenza risultassero disponibili altre risorse, sarà possibile partecipare da ottobre 2025 a febbraio 2026. Questa opportunità è resa possibile grazie al finanziamento da parte della Fondazione Cariverona. Le risorse a disposizione sono pari a 170mila euro, fondi utili per il miglioramento del verde urbano e periurbano nella città di Ancona, attraverso un approccio aperto e partecipato. Il bando a sportello rende disponibile un co-finaziamento ai progetti presentati del 50% o 80% fino ad un massimo contributo di 10mila euro a progetto. È possibile presentare più progettualità, per un massimo contributo concedibile di 20mila euro per ciascun richiedente.