La rilettura della "Commedia" di Dante Incontro col regista Matteo Gagliardi

Una rilettura straordinariamente attuale e visionaria della ‘Commedia’ di Dante Alighieri, con le illustrazioni ottocentesche del pittore parmense Francesco Scaramuzza. Ecco a voi ‘Mirabile Visione: Inferno’, il docufilm del regista anconetano Matteo Gagliardi che per tre giorni potrà essere visto gratuitamente in città grazie ad una collaborazione tra il Comune, Starway Multimedia e Teorema Film, la società di Chiara Malerba e Francesco Nocciolino che gestisce il Cinema Italia e il Cinema Azzurro. Il primo appuntamento è per domenica (ore 21) al Cinema Azzurro. Lunedì (ore 21) e martedì (ore 19) le proiezioni avranno luogo al Cinema Italia. Per gli appuntamenti serali non è possibile prenotarsi. Lunedì e martedì, inoltre, sono previste due matinèe alle ore 10.30: le scuole sono invitate a prenotarsi contattando la mail [email protected] (i posti garantiti complessivi sono circa 200 a spettacolo). Per le scuole, la produzione terrà conto dell’ordine di prenotazione via mail, fino ad esaurimento posti. Alle proiezioni serali di domenica e lunedì sarà presente in sala il regista, che incontrerà il pubblico al termine della proiezione.

‘Mirabile Visione: Inferno’ è il racconto di un ‘viaggio’, molto particolare. Accompagnati nella discesa agli inferi dalla professoressa Argenti (Benedetta Buccellato) e dalle parole di Padre Guglielmo (Luigi Diberti), il docufilm ‘radiografa’ i mali del nostro tempo, e ogni cerchio dell’Inferno diventa la rappresentazione della società moderna e dei suoi controsensi. E’ una sorta di rilettura in chiave moderna del capolavoro dantesco che fonde intento pedagogico ed alto livello artistico. Tutto inizia con la riscoperta da parte di Gagliardi delle Tavole ispirate alla ‘Divina Commedia dipinte da Francesco Scaramuzza, un’opera monumentale che ispirò Dorè, il quale, un po’ come Alexander Graham Bell fece nei confronti di Antonio Meucci con il telefono, ‘anticipo’ il pittore parmigiano privandolo della gloria. Tanto che Scaramuzza, amareggiato dalla ‘vittoria’ del rivale, divenuto celeberrimo, pare volesse lasciare incompiuta l’opera. Per fortuna la ultimò, lasciandoci ben 243 tele su cartone. Quanto alla fama Gagliardi è già ben noto a pubblico e critica grazie al successo internazionale del suo precedente docufilm ‘Fukushima: a nuclear story’ (2016). ‘Mirabile Visione: Inferno’, prodotto e distribuito da Starway Multimedia, è nelle sale italiane dal 14 febbraio.

r. m.