La rimpatriata a 66 anni dalla fine della scuola

Gli alunni della classe terza C ‘Avviamento Commerciale’ della scuola Fagnani di Senigallia, anno scolastico 1956-1957, si sono incontrati il 25 novembre per la 21esima volta presso al ristorante, dopo ben 66 anni, a ricordare insieme momenti e aneddoti di scuola con un particolare ricordo per i compagni che nel frattempo "ci hanno lasciato e per tutti gli insegnanti". Una nota interessante e particolare da sottolineare è che la classe era formata da alunni nati dal 1939 al 1943, ben 5 anni di differenza fra il più giovane e meno giovane. Sono stati tutti licenziati nel 1957. La prima volta si erano rincontrati il 9 aprile del 2000 al ristorante ‘Corral’, dopo 43 anni. Una classe formata inizialmente da 30 alunni: all’ultimo incontro i presenti erano 15. Quattro gli assenti per motivi di salute, due gli alunni non più rintracciabili, "nove quelli che ci hanno lasciato – spiega Leonardo Pazzini, organizzatore degli incontri – per ovvie ragioni di età i professori non erano presenti". Dopo 66 anni è stato un incontro da record.