La riorganizzazione: "Sarà un Corpo moderno"

"Troppo tempo per nominare il nuovo comandante? Era una scelta importante e volevamo affrontarla al meglio. Daremo una svolta al Corpo, portandolo al livello delle altre forze dell’ordine puntando sulla pubblica sicurezza". Il giorno dopo la fumata bianca per il nuovo comandante della polizia locale, scelta ricaduta su Marco Caglioti, uno dei quattro ufficiali interni che hanno partecipato al concorso, l’assessore con delega anche alla sicurezza, Giovanni Zinni, delinea il nuovo corso del comando di via dell’Artigianato: "Il tempo impiegato nella scelta è stato dato dall’importanza dell’incarico in relazione a una visione di riorganizzazione del corpo, del miglioramento del servizio e della richiesta di maggiore presenza di agenti sul territorio da parte dei cittadini. Ottimizzazioni e potenziamento che saranno perseguiti a seguito del confronto che in prima istanza avverrà con i lavoratori e con le sigle sindacali – ha aggiunto il vicesindaco Zinni – Caglioti è sicuramente una figura di garanzia e siamo convinti che lui insieme a tutti gli operatori del comando dorico si possa costruire insieme una progettualità nuova per un corpo moderno, efficiente e operativo".

Zinni, che in un’intervista al Carlino nel luglio scorso aveva ribadito la volontà di armare tutti gli agenti, passa poi a un’analisi più dettagliata di come trasformare il ruolo del vigile urbano: "La nostra idea è di portare la polizia locale al livello degli altri corpi presenti in città capoluogo in Italia e questo avviene attraverso la copertura di tutti i servizi e di tutte le competenze che gli agenti hanno: dalla pubblica sicurezza alla polizia giudiziaria fino al controllo stradale. Questo si può fare solamente con un corpo formato, efficientato e dotato di tutti gli strumenti. Con i sindacati poi avremo una concertazione aperta e in grande serenità. Ma la parola d’ordine è una sola: la polizia locale di Ancona non deve restare indietro".

Mercoledì aveva firmato il decreto di nomina di Caglioti: "La procedura amministrativa per la nomina del nuovo comandante era stata avviata celermente e la Commissione aveva lavorato in piena autonomia per la valutazione dei requisiti del bando in merito alle 37 domande presentate. Vagliati i requisiti, soltanto 24 candidati erano stati ammessi ai colloqui. Tra gli ammessi, la Commissione aveva individuato una rosa di cinque nomi da presentare al sindaco.