"La risposta di Saltamartini è una presa in giro"

di Giacomo Giampieri

"La risposta all’interrogazione è una colossale presa in giro non tanto per me, ma per le famiglie falconaresi che hanno figli in condizione di fragilità". Sono parole dure quelle pronunciate dal consigliere regionale Pd Antonio Mastrovincenzo, in replica alla risposta dell’assessore alla Salute Filippo Saltamartini. Mastrovincenzo, a fine marzo, aveva interrogato Giunta regionale e Comune di Falconara circa le criticità dell’Unità multidisciplinare dell’età evolutiva, la cui sede era ospitata fino a fine anno negli ambulatori (in chiusura) di Castelferretti. In tre punti, evidenziando una situazione di difficoltà su tutto il territorio regionale, l’ex presidente dell’Assemblea legislativa chiedeva anche "quali interventi mettere in atto per affrontare il drammatico sott’organico e il conseguente malfunzionamento dell’Umee del Distretto di Falconara". In un’articolata risposta scritta, tema su tema, sull’Umee di Falconara Saltamartini ha fatto sapere che l’equipe, sin dalla sua costituzione (Legge 1896), "è composta da tutti gli operatori previsti: psicologo a tempo indeterminato a tempo pieno; logopedista a tempo determinato a tempo pieno; assistente sociale a tempo indeterminato a tempo parziale; neuropsichiatra infantile a tempo indeterminato a tempo parziale – si legge -. Tale assetto sarà temporaneamente modificato in quanto lo psicologo verrà collocato a riposo per anzianità dal primo luglio ed è già stata richiesta la sua sostituzione nei tempi permessi dalla normativa vigente; la logopedista è dimissionaria dal 16 marzo ed è già stata predisposta la sua sostituzione. La suddetta equipe, peraltro, risulta tra quelle dell’Ambito Ancona con tempi di attesa più brevi".

Mastrovincenzo è tutt’altro che convinto dalla risposta: "L’elenco degli operatori che comporrebbe l’equipe Umee di Falconara è in realtà solo sulla carta – sostiene –. L’assistente sociale lavora solo un giorno a settimana (fino al 2020 ce n’era una a tempo pieno), la logopedista è andata in pensione un mese fa e non è ancora stata sostituita, lo psicologo di fatto terminerà a brevissimo la sua attività senza alcun passaggio di consegne. Affermare poi che a Falconara ci sono tempi di attesa più brevi tra quelli dell’Ambito di Ancona, è un clamoroso autogol, una ammissione di sconfitta e totale impotenza". A preoccupare il consigliere dem "la valutazione ed eventuale certificazione dei minori" che "deve essere fatta in modo esaustivo e tempestivo perché a seguito di questa si decidono le ore di sostegno, l’educativa domiciliare, le terapie – aggiunge –. Tardare con i minori significa compromettere severamente le loro possibilità di sviluppo. Ancora una volta la Giunta di destra che governa le Marche dà dimostrazione di inadeguatezza e insensibilità su tematiche cosi importanti e delicate".