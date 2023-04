La rissa nel bar finisce nel sangue a bottigliate

Litigano per futili motivi in un bar e c’è chi rimedia una bottigliata in testa. E’ successo sabato notte, in via Flaminia, vicino a piazza Rosselli, in zona stazione. Dopo la mezzanotte gli animi si sono accesi all’interno dell’esercizio pubblico dove si trovava una comitiva di persone. Forse un bicchiere di troppo ha innescato il litigio continuato poi fuori dal locale a suon di spintoni e urla. Nella concitazione c’è chi ha deciso di prendere la bottiglia di birra che aveva in mano per darla in testa al rivale, un 28enne, che è stramazzato a terra sanguinante. E’ stata chiamata la polizia e il 118 per dare soccorso al ferito che nel frattempo si era ripreso. Sul posto è arrivata una ambulanza della Croce Gialla. I soccorritori hanno medicato il 28enne, che ha raccontato l’aggressione, ma non ha voluto farsi portare in ospedale per le cure del caso. Questo nonostante i sanitari lo abbiamo consigliato di fare visto che la ferita meritava un approfondimento. Dell’aggressore e delle altre persone presenti non c’era più traccia all’arrivo degli agenti ma la situazione era tornata alla normalità, senza rischi. Il 28enne potrà sporgere denuncia per l’aggressione subita.