La Ristopro a Taranto in cerca del poker

Continua il momento felice della Ristopro che con l’arrivo di coach Niccolai ha incamerato il terzo successo consecutivo su altrettante gare ottenute contro Imola, San Severo e Bisceglie. Oggi, con inizio alle ore 18, Fabriano giocherà la sua terza gara in una settimana al PalaMazzola con il Cus Jonico Taranto di coach Cottignoli con l’obiettivo di ottenere un’altra importante vittoria. Taranto viene da quattro sconfitte ma è stata penalizzata da infortuni. Casanova ha giocato nove partite, capitan Conte (10.6 punti, 5.3 falli subiti) è fuori dal 12 novembre e nell’ultimo incontro non è stato della partita l’ex di turno Thioune. Nonostante tutto ha creato problemi a tante avversarie, ha perso otto partite di pochi punti, dimostrando di avere un roster di qualità. Il regista è il Play Valentini (10.9 punti, 4.8 assist), sceso in B dopo anni in A2. Al suo fianco, complici i problemi fisici di Casanova, si è ritagliando sempre più spazio il marchigiano Reggiani (14.4 punti in 29’ col 43% da tre). Nel quintetto l’argentino Fresno, scuola Stella Azzurra Roma, con il play-guardia Ragagnin. Sotto le plance Thioune che viaggia in doppia-doppia di media (13.1 punti, 11.8 rimbalzi) è la garanzia per coach Cottignoli, affiancato dall’ex Ancona Ambrosin (7.2 punti, 39% da tre) e dal bulgaro ex Trapani Kovachev. Arbitri dell’incontro Caldarola di Ruvo Di Puglia e Valletta di Montesilvano.

"Sono contento - afferma Niccolai - perchè difensivamente abbiamo dato continuità alle prestazioni delle due partite precedenti. Siamo stati aggressivi e abbiamo messo in campo un grande sforzo fisico e mentale. In attacco abbiamo fatto un po’ fatica, sbagliando diversi tiri da liberi. Nel 2° tempo abbiamo aumentato l’intesità e la fisicità in difesa, e questo ci ha permesso di compensare qualche errore di troppo in attacco". "La strada - conclude l’allenatore - è ancora molto lunga e dobbiamo fare ancora molti miglioramenti". Nel frattempo si sono separate le strade con il classe 2004 Francesco Rapini che ha giocato con la Ristopro 12 partite realizzando11 punti.

Angelo Campioni