La Ristopro cade anche in trasferta. Chiusi conduce sempre la gara

FABRIANO 67: Baldi 3, Sa. Longetti, Criconia 5, Ceparano 12, Renzi 17, Si. Longetti, Fall 2, Chapelli, Ius, Gravaghi 14, Raffaelli 13, Rasio 11. All. Zanco

RISTOPRO FABRIANO: Carta 7, Pierotti 6, Dri 10, Centanni, Gnecchi 3, Molinaro 16, Pisano 7, Scandiuzzi 2, Romagnoli, Da Rin, Raucci 15, Ottoni. All. Niccolai

Arbitri: Lilli, Rosato

Parziali: 21-19, 38-32, 52-45

Brutto passo falso per la Ristopro Fabriano che cede abbastanza nettamente sul campo della San Giobbe. Priva di Centanni, con Pierotti autore di un solo canestro dal campo (nove assist), con Molinaro condizionato dai falli, la formazione biancoazzurra ha provato ad alzare i toni difensivi nel secondo tempo, cozzando contro una squadra locale capace di trovare sempre la soluzione giusta per rintuzzare ogni tentativo di rimonta. Offensivamente non è stata una buona serata: 13/28 da due e 9/29 da tre, ma nel computo finale pesa molto anche il 28-37 a rimbalzo.

La cronaca. Triple di Gnecchi e Molinaro, Fabriano avanti 6-2, controreplica dei Bulls con sei punti di Ceparano all’interno di un parziale di 8-0 che vale il primo vantaggio per la San Giobbe (17-14). Pisano spara la tripla del pareggio, Criconia firma il cesto che vale il vantaggio al primo mini intervallo. Chiusi si porta a +6 (27-21), passivo subito dimezzato da Raucci (27-24). Fabriano paga dazio a rimbalzo e vede volare gli avversari a +8 (32-24) dopo la tripla messa a segno da Raffaelli. Anche Gravaghi è preciso dalla lunga distanza, il vantaggio dei Bulls raggiunge la doppia cifra (36-26) con Molinaro che commette il terzo fallo personale. Ceparano schiaccia per il 38-28, Pierotti e Carta riducono il passivo a sei lunghezze. Raucci prova a tenere i suoi a contatto (44-38), Rasio riallunga, poi Molinaro, rientrato da poco, viene sanzionato per la quarta volta. Nel terzo periodo le percentuali si abbassano, le difese alzano il tono, gli attacchi sparano a salve; ci pensa capitan Renzi a suonare la carica con due triple per il +9 (52-43). Pisano a segno per il -6 (55-49). Dalla lunetta Dri accorcia ancora (57-51), poi Gravaghi con cinque punti in fila ispira il tentativo di fuga decisiva (62-51), Pierotti si sblocca (era 0/6 fino ad allora) per riportare lo svantaggio a nove lunghezze, di là però Criconia fa altrettanto e ricaccia i biancoazzurri a -12 (65-53). Massimo vantaggio Bulls con il canestro in entrata di Rasio (67-54), bomba di Molinaro (69-59), Chiusi mantiene un margine di sicurezza con i liberi di Raffaelli e Renzi.