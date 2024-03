La Ristopro ci crede. Arriva il Chieti degli ex

Il successo all’over time contro Padova ha dimostrato che la squadra, nonostante gli infortuni (da ultimo Granic) che ha costretto la società a inserire nel roster l’ala piccola Verri, può fare grandi cose e approdare ai playoff. Coach Niccolai, subentrato a Geandi a metà stagione è riuscito a registrare i vari reparti soprattutto in difesa dove i biancoblù hanno messo in campo grinta e determinazione riuscendo a rimanere concentrati per 45’. Il dispendio fisico è immane però i cartai sembrano avere una marcia in più degli avversari anche quando le cose non vanno bene in attacco.

Domani con inizio alle ore 18 affronterà la Lux Chieti al PalaChemiba dell’ex Aniello. Per i ragazzi di Niccolai si tratta di un match importantissimo per rimanere in zona playoff, visto che Chieti è dietro ai fabrianesi a tre punti di ritardo. Sarà una partita con tanti motivi di interesse, non solo per i due punti, ma anche per il ritorno a Fabriano di tanti protagonisti: il dirigente Fantini, per oltre un decennio nella società, coach Aniello, con cui la Janus è salita B nel 2017 e si è qualificata alla B Nazionale nella scorsa stagione; il vice coach Olivieri, il preparatore atletico Franco e altri elementi fondamentali nello staff tecnico 2022/23 fabrianese.

Il roster ha mutato assetto, rispetto alla squadra affrontata a metà novembre al PalaTricalle, quando vinse 83-76, a causa degli addii di Suppi, Del Testa e Tiberti, e gli inserimenti dei lunghi Lips (18.6 punti, 9.8 rimbalzi) e Nwokoye. Il play e capitano è Maggio (10.4 punti, 89% liberi) coadiuvato dal 2002 Reale, unico confermato dalla stagione in A2. Nel ruolo di guardia il marchigiano Ciribeni (10.5 punti, 2.9 assist). L’ala piccola è il tiratore Berra (8.2 punti, 40% da tre), mentre sotto canestro c’è l’estone Lips che rappresenta un tassello fondamentale insieme a Paesano (12.1 punti, 51% da due) e Cena, con l’ultimo acquisto Nwokoye. Arbitri Suriano e Caneva.

Angelo Campioni