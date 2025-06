La Ristopro è nelle mani del giovane play Beyrne: "Capacità interessanti, ora si deve ambientare"

La Ristopro Janus Fabriano ha inserito un nuovo tassello nel proprio roster per la stagione 2025/26 con l’arrivo di Santiago Beyrne, un giovane playmaker classe 2004 pronto a mettersi in gioco agli ordini di coach Luciano Nunzi. "Questo ragazzo è in linea con quello che noi ci siamo prefissati", dice l’allenatore cartaio. "Abbiamo fatto la scelta di mettere due ragazzi molto giovani in quel ruolo, e Santiago è uno di loro. Ha già un campionato di B interregionale alle spalle e ha dimostrato di avere delle buone potenzialità per giocare anche in B nazionale". Nunzi sottolinea che Beyrne avrà bisogno di tempo per ambientarsi e di qualcuno che lo aiuti a capire il contesto della squadra e della città. "Non credo sarà pronto subito, avrà bisogno di tempo di ambientamento e di qualcuno che gli faccia capire dove è capitato. Spero che i compagni di squadra, che conoscono bene la realtà di Fabriano, possano aiutarlo in questo processo".

Tuttavia, il coach fabrianese è convinto che Beyrne abbia già dimostrato di avere delle capacità interessanti. "Ha tante capacità da sviluppare, sicuramente, però lascia già intravedere di avere tante armi a disposizione del proprio bagaglio tecnico. Ha una discreta stazza fisica che secondo me gli impedirà di subire a livello atletico il campionato". Nunzi conclude esprimendo la fiducia della società nella scelta di Beyrne. "Siamo fiduciosi della scelta che abbiamo fatto e speriamo che lui ci dia il più presto indietro quello che noi abbiamo riposto in lui a livello di fiducia". Dopo le importanti riconferme dei veterani Filiberto Dri (guardia/ala) e Simone Centanni (guardia), il club prosegue così nella costruzione di un gruppo che punta a fondere al meglio esperienza e gioventù, con l’obiettivo di affrontare con ambizione il prossimo campionato. Con l’arrivo di Beyrne, la Ristopro Janus Fabriano continua a costruire la sua squadra per la stagione 2025/26, con l’obiettivo di raggiungere risultati importanti.

Angelo Campioni