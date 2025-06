La Ristopro Fabriano si tiene stretta il suo capitano. Conferma Centanni alla corte di coach Nunzi

La Ristopro Janus Basket Fabriano continua a costruire la sua squadra per la stagione 2025/26 e lo fa confermando due dei suoi giocatori più importanti: dopo Filiberto Dri, la società cartaia annuncia il rinnovo di Simone Centanni, il capitano che ha guidato la squadra a numerosi successi e che continuerà la sua avventura nella città della carta. Simone Centanni è un giocatore fondamentale per la Ristopro, noto per la sua letalità al tiro sia dalla media che oltre l’arco. Il numero 6 biancoblu è uno dei migliori nel suo ruolo in Serie B, come dimostrano i suoi risultati passati, tra cui il titolo di capocannoniere nella stagione 18/19 con oltre 21 punti di media. Nelle tre stagioni trascorse a Fabriano, Centanni ha dimostrato di essere un giocatore completo, capace di segnare oltre 15 punti e di distribuire 3 assist di media nelle prime due stagioni, scendendo a 10 punti nella stagione precedente a causa di alcuni infortuni. Tuttavia, nonostante le difficoltà, Centanni ha sempre dimostrato di essere un giocatore importante per la squadra. Con più di 1000 punti segnati e oltre 100 presenze con la casacca della Janus, Centanni è un vero e proprio leader della squadra e la sua conferma è un importante segnale della società per coach Nunzi. "Centanni è un altro importante tassello per coach Nunzi" dice il general manager Gianluca Merloni. "Era importante confermare il capitano, tra le migliori guardie della categoria, che viene da una stagione complicata da infortuni. Crediamo che insieme a Dri possano guidare i nuovi compagni con la loro esperienza". La conferma di Centanni è un importante passo avanti per la Ristopro che si appresta ad affrontare una nuova stagione con grandi aspettative.

Angelo Campioni