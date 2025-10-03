La Ristopro in cerca di riscatto: c’è Faenza

Domenica alle ore 18, la Ristopro Fabriano torna al PalaChemiba per affrontare Faenza, formazione ambiziosa guidata da una vecchia conoscenza come Lorenzo Pansa, tecnico che portò i cartai all’indimenticabile promozione in A2. Per i biancoblù è già tempo di riscatto: dopo il pesante passo falso di Imola, serve una risposta decisa per sbloccare una classifica ancora inchiodata a quota zero. L’occasione è delicata e impegnativa, ma anche l’opportunità perfetta per dimostrare carattere e orgoglio davanti al proprio pubblico. Contro Imola Fabriano ha vissuto una serata difficile, con percentuali al tiro troppo basse (31%) e una difesa che ha sofferto la velocità e l’intensità degli avversari.

"È stata una prestazione negativa — spiega il tecnico — soprattutto in attacco. Nonostante tiri spesso ben costruiti, abbiamo sbagliato troppo e non siamo riusciti a compensare con la difesa. Abbiamo concesso troppo negli uno contro uno". Nonostante lo scivolone, Nunzi guarda avanti con fiducia: "Il gruppo lavora bene: c’è impegno, attenzione e voglia di crescere. Ma in partita sono i dettagli a fare la differenza. Contro Latina avevamo gestito bene, a Imola invece abbiamo perso il controllo già nel terzo quarto".

Faenza è una delle squadre più attrezzate del girone, reduce da due vittorie consecutive conquistate nel finale. Roster profondo, ambizioni alte e individualità di spicco. Fabriano dovrà alzare il livello, soprattutto in difesa, per contenere le principali bocche da fuoco avversarie: Van Ounsem (37 punti, 9 rimbalzi e 4 assist), Vettori (32 punti, 3 assist e 7 rimbalzi), Fragonara (26 punti, 8 rimbalzi e 16 assist), Santiangeli (14 punti, 8 assist e 16 rimbalzi), Mbacke (18 punti e 20 rimbalzi) e il regista Fumagalli (8 p. 7 r. e 6 assist).

"Quella contro Faenza — conclude Nunzi — sarà una sfida molto impegnativa, ma anche un banco di prova importante per capire chi siamo. Ogni partita, in questa fase, è un’opportunità per crescere. Le parole contano poco: è il campo che deve parlare, domenica dopo domenica. L’obiettivo resta sempre lo stesso: diventare una squadra vera, sempre più solida e consapevole." Per Fabriano la sfida contro Faenza rappresenta molto più di una semplice partita. È il momento di reagire, di ritrovare fiducia e di dimostrare che il progetto tecnico costruito in estate ha basi solide. Di fronte al calore del PalaChemiba, serviranno compattezza, energia e lucidità per invertire la rotta e dare un segnale forte al campionato. Il cammino è appena iniziato, ma ogni gara può già fare la differenza. Arbitri dell’incontro: Gai, Di Gennaro e Formica di Roma.

Angelo Campioni