3 ott 2025
ANGELO CAMPIONI
  La Ristopro in cerca di riscatto: c'è Faenza

Domenica alle ore 18, la Ristopro Fabriano torna al PalaChemiba per affrontare Faenza, formazione ambiziosa guidata da una vecchia conoscenza...

Domenica alle ore 18, la Ristopro Fabriano torna al PalaChemiba per affrontare Faenza, formazione ambiziosa guidata da una vecchia conoscenza come Lorenzo Pansa, tecnico che portò i cartai all’indimenticabile promozione in A2. Per i biancoblù è già tempo di riscatto: dopo il pesante passo falso di Imola, serve una risposta decisa per sbloccare una classifica ancora inchiodata a quota zero. L’occasione è delicata e impegnativa, ma anche l’opportunità perfetta per dimostrare carattere e orgoglio davanti al proprio pubblico. Contro Imola Fabriano ha vissuto una serata difficile, con percentuali al tiro troppo basse (31%) e una difesa che ha sofferto la velocità e l’intensità degli avversari.

"È stata una prestazione negativa — spiega il tecnico — soprattutto in attacco. Nonostante tiri spesso ben costruiti, abbiamo sbagliato troppo e non siamo riusciti a compensare con la difesa. Abbiamo concesso troppo negli uno contro uno". Nonostante lo scivolone, Nunzi guarda avanti con fiducia: "Il gruppo lavora bene: c’è impegno, attenzione e voglia di crescere. Ma in partita sono i dettagli a fare la differenza. Contro Latina avevamo gestito bene, a Imola invece abbiamo perso il controllo già nel terzo quarto".

Faenza è una delle squadre più attrezzate del girone, reduce da due vittorie consecutive conquistate nel finale. Roster profondo, ambizioni alte e individualità di spicco. Fabriano dovrà alzare il livello, soprattutto in difesa, per contenere le principali bocche da fuoco avversarie: Van Ounsem (37 punti, 9 rimbalzi e 4 assist), Vettori (32 punti, 3 assist e 7 rimbalzi), Fragonara (26 punti, 8 rimbalzi e 16 assist), Santiangeli (14 punti, 8 assist e 16 rimbalzi), Mbacke (18 punti e 20 rimbalzi) e il regista Fumagalli (8 p. 7 r. e 6 assist).

"Quella contro Faenza — conclude Nunzi — sarà una sfida molto impegnativa, ma anche un banco di prova importante per capire chi siamo. Ogni partita, in questa fase, è un’opportunità per crescere. Le parole contano poco: è il campo che deve parlare, domenica dopo domenica. L’obiettivo resta sempre lo stesso: diventare una squadra vera, sempre più solida e consapevole." Per Fabriano la sfida contro Faenza rappresenta molto più di una semplice partita. È il momento di reagire, di ritrovare fiducia e di dimostrare che il progetto tecnico costruito in estate ha basi solide. Di fronte al calore del PalaChemiba, serviranno compattezza, energia e lucidità per invertire la rotta e dare un segnale forte al campionato. Il cammino è appena iniziato, ma ogni gara può già fare la differenza. Arbitri dell’incontro: Gai, Di Gennaro e Formica di Roma.

Angelo Campioni

