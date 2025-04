La Ristopro lotta ma cede alla Gema Montecatini nel posticipo di Pistoia

La Ristopro lotta ma non basta, vince la squadra più forte e ambiziosa ma la squadra di coach Andrea Niccolai dimostra, almeno per buona parte del match, di essere ancora sul pezzo confermando il buon momento che dura ormai da un paio di mesi, con sei successi nelle ultime otto gare. Nulla da fare nel posticipo di lunedì per la Ristopro che nel match esterno contro una delle big del torneo, la Gema Montecatini vincitrice della Coppa Italia di categoria in finale sul Roseto dominatore della stagione regolare, si è arresa per 74-66 al PalaCarrara di Pistoia. Fabriano è stata pienamente in partita sia nel primo periodo (22-20) che nel secondo (43-41), andando in difficoltà nel terzo (60-53) ma risalendo comunque nella parte finale del match senza tuttavia riuscire a giocarsi il successo contro gli ex Bedin, assolutamente determinante il pivot con 17 punti, 10 rimbalzi e 25 in valutazione in 28 minuti e Stanic, arrivato in Toscana durante la stagione. Fabriano ha pagato anche i falli che hanno tolto di mezzo ben tre giocatori, Molinaro, Gnecchi e Carta, in campo rispettivamente appena per 24, 22 e 12 minuti, oltre all’espulsione di Dri, solo 9’ sul parquet.

Pierotti, 26 punti, è stato super, ma non è bastato. Nessun dramma comunque: Fabriano rimane al decimo posto con 34 punti, in piena zona play-in (già conquistati matematicamente) con due partite ancora da giocare: sabato alle 20.30 a Cerreto arriva il Chiusi, quindi il 27 aprile chiusura a Latina. Si può ancora migliorare il piazzamento (lo stesso Chiusi, ottavo, e la General Contractor Jesi, nona, hanno appena 2 punti in più) ma sarebbe intanto importante difendere il decimo dall’assalto del Sant’Antimo (2 punti sotto), perché la decima piazza darebbe il vantaggio di giocare il primo match dei play-in in casa, al PalaChemiba di Cerreto d’Esi.

Andrea Pongetti