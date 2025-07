La Ristopro non si ferma. Ecco Mahamadou Diarra

Prosegue con decisione la costruzione della nuova Ristopro Janus Basket Fabriano in vista della stagione 2025/26. Dopo le conferme dei veterani Simone Centanni (guardia) e Filiberto Dri (guardia/ala), e l’arrivo del giovane play Santiago Beyrne, la società annuncia l’ingaggio di Mahamadou Diarra, ala/centro classe 2005. "Sono entusiasta - afferma Diarra - di unirmi al Fabriano. E’ un club ricco di storia e con titosi appassionati, e non vedo l’ora di iniziare. Sono grato per questa opportunità e pronto a dare il massimo". Con i suoi 206 cm per 86 kg, Diarra è un profilo fisicamente imponente, dotato di atletismo e prospettiva. Nonostante i soli 20 anni, ha già collezionato diverse esperienze alternando crescita tecnica e maturazione sul campo. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Fulgor Fidenza in Serie B Nazionale, dove ha raccolto minuti preziosi e cifre interessanti: 3.3 punti e 2.5 rimbalzi di media in 10 minuti a gara, mostrando duttilità e potenzialità ancora da esplorare.

"Siamo felici di accogliere Mahamadou", si legge nella nota della società. "È un ragazzo dal potenziale notevole, con già alle spalle un esordio in Serie A. Potrà ritagliarsi uno spazio importante in un contesto come il nostro, dove valorizzare i giovani è parte centrale del progetto. Gli auguriamo una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia biancoblù". Anche il general manager Gianluca Merloni ha espresso entusiasmo: "Siamo entusiasti di poter annunciare l’arrivo di Diarra nella nostra squadra". "È un giovane molto promettente, cresciuto in un settore giovanile d’eccellenza come quello di Trento. La nostra strategia è chiara: puntare su profili futuribili e contribuire al loro sviluppo. Naturalmente, lavoreremo anche sull’equilibrio del roster, e a breve annunceremo l’arrivo di giocatori senior esperti, che completeranno la squadra e ne garantiranno la solidità". Infine, il commento di coach Luciano Nunzi, che guarda con fiducia sia al lavoro svolto dallo staff tecnico sia alle potenzialità del nuovo acquisto: "Sono molto soddisfatto delle scelte fatte finora, sia per quanto riguarda il roster che lo staff tecnico".

"Avere al mio fianco due figure come Elia Rossi e Matteo Petrucci è un grande valore aggiunto. Sono due ragazzi di Fabriano, preparati e motivati, che conoscono bene l’ambiente e condividono lo spirito del progetto. Con loro stiamo già lavorando su diversi aspetti tecnici e organizzativi in vista della nuova stagione". Parlando di Diarra, Nunzi sottolinea l’importanza della sua versatilità: "Mahamadou è un giocatore che mi ha colpito per la sua capacità di coprire più ruoli nel reparto lunghi. Questa duttilità ci permetterà di essere più flessibili tatticamente, adattandoci meglio alle varie situazioni che si presenteranno nel corso del campionato. È ancora molto giovane, ma ha già vissuto esperienze importanti. Sono convinto che, con il giusto lavoro quotidiano, potrà crescere tanto e darci un contributo significativo".

Angelo Campioni