La Ristopro pensa anche allo staff tecnico:. Elia Rossi sarà ancora il vice allenatore

Dopo le recenti conferme di capitan Simone Centanni e di Filiberto Dri, e l’arrivo del promettente playmaker classe 2004 Santiago Beyrne, la Ristopro Janus Basket Fabriano continua il proprio lavoro di consolidamento non solo sul fronte del roster, ma anche sul versante dello staff tecnico. In quest’ottica, la società ha ufficializzato una conferma significativa che rappresenta un simbolo di continuità e attaccamento ai colori biancoblù: Elia Rossi sarà ancora il vice allenatore per la prossima stagione in Serie B Nazionale.

Cresciuto nel settore giovanile del Fabriano, Elia ha costruito una carriera solida, prima da giocatore – con importanti esperienze in Serie C tra Tolentino, Matelica e Gualdo – e successivamente da allenatore, ricoprendo ruoli sempre più rilevanti. Dopo aver guidato l’Academy cittadina, è stato assistente di coach Aniello e poi di Lorenzo Niccolai, con il quale ha collaborato come vice nella passata stagione. "Una lunga trafila nel basket cittadino – si legge nella nota ufficiale della società – che testimonia la passione e la dedizione di Elia per la pallacanestro. Un coach serio, preparato e meticoloso, che negli ultimi due anni sulla panchina della Janus ha contribuito in maniera determinante alla preparazione degli allenamenti e all’analisi delle partite. Insieme al gruppo ha centrato due volte i play-off e quest’anno ha portato la squadra ai play-in, confermando l’alto livello del lavoro svolto". Un percorso che ha convinto la dirigenza a rinnovare la fiducia nei suoi confronti, premiando così non solo le competenze tecniche, ma anche il profondo legame con la città e la società. "È una nuova e meritata conferma – prosegue il comunicato – e tutta la Janus è orgogliosa di avere ancora nel proprio coaching staff un ragazzo fabrianese che incarna i valori del club. In bocca al lupo Elia, siamo certi che anche quest’anno saprai dare un grande contributo".

Anche il general manager Gianluca Merloni ha voluto sottolineare il valore di questa scelta: "Per noi si tratta di una conferma importante, un chiaro segnale di continuità, così come lo sono quelle di alcuni giocatori. Riteniamo fondamentale valorizzare le eccellenze locali, come Elia, che hanno scelto di credere nel nostro progetto. A breve – ha aggiunto – ufficializzeremo anche la conferma di Matteo Petrucci, altro elemento prezioso del nostro staff tecnico, per il quale valgono le stesse considerazioni legate alla stabilità e alla visione condivisa". Con queste mosse, la Janus Basket Fabriano continua a costruire un progetto solido e coerente, che punta non solo alla competitività in campo, ma anche alla valorizzazione delle risorse interne e del senso di appartenenza al territorio.

Angelo Campioni