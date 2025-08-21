La Ristopro prende forma. Nunzi detta schemi e ritmi

Dopo una settimana di lavoro intenso, la Ristopro Fabriano, protagonista nel prossimo campionato di Serie B Nazionale, ha cominciato a costruire le basi tattiche e tecniche della stagione 2025/26. Una squadra completamente rinnovata, chiamata a trovare in tempi rapidi non solo il giusto assetto tecnico, ma anche l’intesa umana necessaria per affrontare un campionato lungo e competitivo. Alla guida del gruppo c’è Luciano Nunzi, nuovo head coach, che ha tracciato con lucidità lo stato dell’arte della preparazione in corso e le tappe che accompagneranno il team fino al debutto ufficiale. "La preparazione vera e propria è iniziata l’11 agosto", spiega Nunzi. "Abbiamo già fissato la prima amichevole per il 27 agosto, poi affronteremo Loreto e parteciperemo a un torneo a Chiusi con Virtus Roma, Latina e Chiusi stessa. Dopo ci aspettano Gualdo, Matelica e infine Roseto, che sarà l’ultimo test prima dell’inizio del campionato".

I primi allenamenti hanno avuto come obiettivo principale quello di stabilire un buon ritmo di lavoro e mettere benzina nelle gambe dei giocatori. Un lavoro fisico e tecnico ancora prudente nei contatti, ma già mirato a costruire le fondamenta difensive della squadra.

"I primi giorni sono stati positivi", prosegue il coach. "Abbiamo cominciato a dare ritmo agli allenamenti, mantenendo intensità ma senza forzare sui contatti. Questa settimana inizieremo a lavorare anche sulla fase difensiva, sia individuale che collettiva, e a definire le nostre regole di squadra".

Uno dei temi centrali sarà la gestione delle responsabilità offensive all’interno di un roster nuovo, dove l’equilibrio e la lettura delle situazioni di gioco dovranno diventare punti di forza.

"Mi auguro che a fare la differenza non sia un solo giocatore, ma più elementi a turno" sottolinea Nunzi. "Quando c’è un solo riferimento offensivo, le difese trovano facilmente le contromisure. È importante che il gruppo sappia responsabilizzarsi, individuando chi può essere un leader offensivo, ma allo stesso tempo imparando a leggere la partita e reagire alle scelte difensive dell’avversario". Le parole di Luciano Nunzi fotografano con chiarezza l’approccio della Ristopro a questa nuova stagione: costruire un’identità collettiva, valorizzare i leader naturali, ma soprattutto promuovere la responsabilità condivisa. Nel basket moderno, vincere non significa solo avere il miglior talento in campo, ma saperlo far funzionare come un insieme armonico. La Ristopro è ancora un cantiere aperto, ma le fondamenta sembrano solide: fatica, visione e spirito di squadra. La sfida ora sarà far diventare questo nuovo gruppo una vera squadra, capace di andare oltre i nomi e diventare competitiva fin da subito.

Angelo Campioni