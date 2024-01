La Ristopro si risolleva. Niccolai, buona la prima

Buona la prima di fronte ai propri tifosi per coach Niccolai osannato dal pubblico del PalaChemiba che, contro l’Andrea Costa Imola, torna al successo dopo due sconfitte culminate con l’esonero di Grandi. Una squadra che sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori con una grande difesa e un attacco dove la precisione l’ha fatta da padrona. La Ristopro è tornata compatta, ha sfoderato grinta, determinazione e cuore e alla fine ha trovato gli avversari sotto un mare di canestri sfiorando quota 100 (95). I cartai soffrono nella prima parte della gara poi, dopo la fine del secondo quarto giunge il risveglio di Stanic. Dopo l’intervallo il breack decisivo e la tanta voglia di tornare al successo hanno fatto il resto. La gara è stata molto spigolosa (58 falli e 69 liberi concessi dalla coppia arbitrale), ma il neo coach può ritenersi soddisfatto soprattutto per l’ottima reazione emotiva della squadra nei momenti difficili che nelle ultime occasioni era andata perduta, grazie alla quale ha deciso lo strappo alla fine del terzo quarto dove le tre "bombe" di Gnecchi sono risultate fondamentali.

Al 15’ Fabriano sotto di 8 (22-30), poi risorge capitan Stanic, tornato ai livelli della passata stagione, prende in mano la squadra, realizza 8 punti, porta i suoi al riposo avanti di 3 (44-41). Nel secondo tempo i cartai mettono la freccia le triple di Gnecchi e Centanni, i rimbalzi di Giombini, le giocate di Stanic, Bedin, Bandini e Negri danno il là al dilagante successo sugli imolesi (95-76). Una vittoria che oltre a interrompere la serie negativa, fa classifica e morale, ritrovando la giusta carica per affrontare la prossima gara che i ragazzi di Noccolai dovranno affrontare domenica prossima in una trasferta complicata e difficile in quel di San Severo (terza in classifica a quota 24), dove Fabriano dovrà confermare l’ottima prova disputata di fronte ai propri tifosi.

Angelo Campioni