La ristorazione solidale al centro. Papa Giovanni

Il vincitore di Pechino Express, Andrea Belfiore, è stato ospite al Centro Papa Giovanni XXIII per un laboratorio culinario con i ragazzi della ristorazione solidale Fricchiò. Il ´pasta making party´ aperto al pubblico, invece, si terrà domani: aperitivo dalle 18 e cena dalle 20 (entrambe su prenotazione). L’anconetano, che ha vinto il seguitissimo reality show di Sky in coppia con Joe Bastianich (che ha appena lasciato ´L’isola dei famosi´ per motivi di salute), è stato una delle più belle rivelazioni del panorama culinario e televisivo italiano. Ciononostante, Belfiore, originario delle Brecce Bianche, ha confessato di aver rinunciato sia a ´L’isola´, su Canale 5, sia al Grande Fratello. Qualche giorno fa, al Carlino, aveva raccontato: "Credo che al momento non sia la mia strada. In tv, semmai, vorrei portare ciò che so fare, per potermi esprimere al meglio". Legame forte, il suo, non solo con la città e la famiglia, ma anche con il mondo del volontariato: "Quella coi ragazzi del Centro Papa Giovanni è un’esperienza nuova, ma sono da sempre legato al mondo del volontariato. Ho iniziato alla Croce Gialla di Ancona a 16 anni. Ci sono rimasto fino ai 21, quando sono andato al Berklee College of Music di Boston". Quindi, il talento di chef che si affianca al sogno di batterista, la fondazione dell’azienda Ciao Evènto (leader nel settore). Poi, il programma tv con Bastianich, il trionfo e l’inarrestabile ascesa. Ora, le sue class internazionali arrivano ad Ancona: "Un mio ristorante qui? – fa Belfiore – Vedremo, chissà quale sarà la mia prossima avventura".

ni.mor.