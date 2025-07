La Riviera del Conero si accende per l’estate. Ecco il Festival del Parco: tanti appuntamenti per tenere alta l’attenzione sull’ambiente

"Il mese di luglio è il più denso di appuntamenti ma il Festival del Parco 2025 proseguirà anche ad agosto e settembre in collaborazione con le amministrazioni comunali di Ancona, Camerano, Numana e Sirolo e molti partner pubblici e privati". A dirlo è Luigi Conte, presidente del Parco del Conero che domani alle 21.30 in piazza Vittorio Veneto a Sirolo darà il via al primo evento di un cartellone ricco e articolato. Si parte con "Colori e forme di Gaia". "Sarà una serata adatta a grandi e piccoli con meravigliose foto e video del territorio del Parco e non solo con il fotografo Stefano Belli e Federico Prisco, coordinatore di Afni Marche". La serata rientra nel Progetto Asse finanziato al Centro di Educazione Ambientale del Parco con fondi Por Fesr che sta impegnando il Parco del Conero su più fronti, in estate rivolgendosi ai turisti mentre in primavera ed autunno curando la formazione dei più giovani con incontri nelle scuole associati a momenti di visita dell’area protetta. "L’obiettivo del variegato programma è tenere sempre accesi i fari sul lavoro di tutela, conservazione e valorizzazione del Parco del Conero che questo consiglio direttivo sta portando avanti con impegno e determinazione".