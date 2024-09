La Riviera in apnea. Prigionieri nelle case, scattano le evacuazioni. Anziani salvati in strada

Numana è stata letteralmente sommersa dall’acqua. E’ successo così velocemente che le persone non sono riuscite a uscire dalla propria casa per mettersi in salvo. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale hanno aiutato dieci persone che non potevano far ritorno nelle loro case invase da oltre un metro d’acqua e senza corrente elettrica. Hanno trovato alloggio in un hotel di Marcelli dove si trovano tuttora. Ieri mattina i carabinieri si sono precipitati in via dell’Artigianato. Un 86enne si trovava in enorme difficoltà. Stava cercando di dirigersi a casa del figlio, da solo nella sua casa in mezzo alla campagna, ma è rimasto in panne a causa dell’acqua alta che aveva invaso il manto stradale. Era riuscito a scendere e per le difficoltà a deambulare aggravate dall’acqua alta, aveva attirato l’attenzione dei militari in transito. Soccorso dell’equipaggio, è stato accompagnato a casa, incolume (nella foto). La sera prima due anziani erano stati soccorsi, portati ai piani superiori della loro abitazione. Uno dei due soffre di gravi patologie cardiache. Un altro numanese non riusciva a raggiungere la propria abitazione in via Ischia ed è stato accompagnato in sicurezza e a bordo di un mezzo idoneo alla propria residenza. Una residente racconta: "Abbiamo una casa al piano terra di via Bologna completamente sommersa. Siamo riusciti a salvare solo i gatti, uscendo dalla finestra". Un’altra ieri mattina ha detto: "Incredibile, stanotte dall’una alle 5 i pompieri erano riusciti a svuotare tutto il giardino e parte di casa, la strada di via Bologna era totalmente praticabile, ma tutto inutile, perché stamattina la stessa strada e dintorni sono di nuovo tutte allagate con l’acqua che arriva fino al ginocchio".

Uno scenario irriconoscibile insomma rispetto a quello che era solo pochi giorni fa, quando la città rivierasca nella morsa dell’afa pullulava di turisti. Alcuni però sono rimasti nelle loro case estive. Il sindaco Gianluigi Tombolini informa: "Sono in corso le operazioni di pulizia delle strade e delle aree colpite dall’alluvione, in particolare attualmente sono attive sul territorio di Marcelli cinque squadre munite di idrovore per asportare l’acqua in eccesso. Stiamo allestendo un punto di accoglienza e ristoro gestito dalla Croce Rossa di Loreto e dalla Croce Bianca di Numana, posizionato davanti al circolo pensionati". In tilt la pubblica illuminazione del Coppo di Sirolo perché un fulmine ha colpito un apparato Enel che non potrà essere prontamente riparato.

Silvia Santini