La Riviera sogna: ombrelloni già sold out

Sono, come sempre, le festività pasquali ad aprire le danze della stagione primaverile ed estiva alle porte nella Riviera del Conero. "Stiamo ricevendo tantissime chiamate per le prenotazioni di lettini e ombrelloni, gli stabilimenti sono quasi al completo. Sono persone del posto ma anche da fuori, già fidelizzate. Un fatto che fa presagire un’estate molto intensa e bella, soprattutto luglio", afferma Luca Paolillo, presidente dell’associazione bagnini del Conero. Centomila sono state le presenze della stagione estiva 2023 e 14mila gli ombrelloni che Numana ha pronti anche quest’anno per accogliere i turisti. Le agenzie immobiliari che affittano case stanno ricevendo chiamate di prenotazione già da due settimane per luglio e agosto.

Per quanto riguarda gli stabilimenti, la prima domanda che i turisti fanno è sui prezzi: "Quanto mi costa una vacanza a Sirolo e Numana?", dicono, chiamando magari dal Nord Italia. "Il 60 per cento dei proprietari ha lasciato invariati i prezzi rispetto alla stagione scorsa. Soltanto alcuni hanno ritoccato i prezzi giornalieri, nessuno i mensili o gli stagionali". In alta stagione il giornaliero per due lettini e un ombrellone possono passare da 28 euro a 30 in alcuni stabilimenti in quella che potrebbe essere l’ultima estate prima che la direttiva Bolkestein diventi esecutiva. Prima però c’è da pensare alla Pasqua appunto: "Quasi tutti i ristoranti degli stabilimenti riapriranno proprio da quel fine settimana. Se il tempo sarà bellissimo ci sarà anche chi metterà a disposizione qualche lettino anche se sarà difficile, in spiaggia ci sono ancora le barriere per l’arenile e i ragazzi che lavorano qui, per lo più studenti, non sono disponibili a venire a lavorare ad aprile".

Fioccano in Riviera da parte di stabilimenti, bar, ristoranti e hotel i cartelli per richiedere personale, soprattutto camerieri: "Il problema di reperimento però resta, c’è carenza di manodopera stagionale", conferma Paolillo. Il personale non si trova, una mancanza che rischia di pesare e di molto sulla qualità dei servizi resi. Sotto gli occhi di tutti il trend di riqualificazione delle strutture ricettive (hotel 5 stelle, incremento di alberghi a 4 stelle, nuove strutture extra alberghiere di lusso) e riconfermato il progetto di turismo accessibile "Marche for all" finanziato da fondi ministeriali e regionali che prevede l’installazione di insegne e mappe sensoriali e il rilievo con qr code collegato al sito turismonumana.it. Ulteriormente potenziato l’accesso alla spiaggia accessibile con nuove attrezzature con logo personalizzato e disponibilità di noleggio scooter elettrico per la mobilità per disabilità motoria.

Silvia Santini