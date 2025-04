La Riviera verso l’estate: "Stabilimenti già sold out. E’ corsa per luglio e agosto"

Sono le festività pasquali ad aprire le danze della stagione primaverile ed estiva alle porte nella Riviera del Conero. Quest’anno quasi un mese dopo rispetto all’anno scorso e, forse per questo, ancora più attese. "Stiamo ricevendo tantissime chiamate per le prenotazioni di lettini e ombrelloni, gli stabilimenti sono quasi al completo. Sono persone del posto ma anche da fuori, già fidelizzate. Un fatto che fa presagire un’estate molto intensa e bella, soprattutto luglio", afferma Luca Paolillo, presidente dell’associazione bagnini del Conero.

Le agenzie immobiliari che affittano case stanno ricevendo chiamate di prenotazione già da due settimane per luglio e agosto. Per quanto riguarda gli stabilimenti, la prima domanda che i turisti fanno è sui prezzi e sembra che non saranno ritoccati, forse di poco. In alta stagione il giornaliero per due lettini e un ombrellone possono passare da 28 euro a 30 in alcuni stabilimenti.

Fioccano in Riviera da parte di stabilimenti, bar, ristoranti e hotel i cartelli per richiedere personale, soprattutto camerieri, ma il problema quest’anno sono i bagnini, da reperire dal primo maggio, richiesta difficile da accontentare. Intanto fervono i lavori. A Sant’Erasmo di Sirolo è stato riqualificato il viottolo, compresi i 70 metri di staccionata ed i gradini in legno, che permette di raggiungere a piedi la spiaggia San Michele e alla Urbani è in corso una profonda manutenzione della parte esterna dei capanni comunali, che saranno tinteggiati col nuovo colore bianco, già comunicato anche ai possessori dei capanni privati. Saranno sostituite tutte le docce delle spiagge libere e riqualificati i bagni.

Confermata per Pasqua e Pasquetta la Festa di primavera, la mostra mercato lungo tutta via Litoranea da Numana a Marcelli. Occhio sempre alla sicurezza: spaventano le ultime mareggiate che potrebbero verificarsi ma pare che il balneare da Marco alla spiaggia di San Michele quest’anno sarà operativo mentre il sindaco numanese Gianluigi Tombolini ha incontrato la Regione con il presidente di Acquambiente Massimo Palazzesi per dare il via al percorso progettuale per trovarsi preparati ad eventuali nuove emergenze causate da eventi meteorologici eccezionali e si è dato avvio al primo step del progetto di sistemazione definitiva proposto da Acquambiente.

