La rivincita di Capezzani: "Desideravo la doppietta"

Capezzani è tornato e si è preso la Vigor in appena 7 minuti. La rivincita di un giocatore che si è battuto contro la sfortuna e alla fine è riuscito a vedere la luce in fondo al tunnel. L’ex centrocampista di Tolentino e Fano ci ha messo meno di 10 minuti per imprimere il marchio sulla gara, la sua doppietta ha regalato alla Vigor un successo prezioso e per nulla scontato contro Tivoli: una formazione in piena lotta per la salvezza, sempre combattiva, ma che nulla ha potuto contro una Vigor affamata di risultati. Se il centrocampista ex Alma fosse rientrato prima, la Vigor avrebbe potuto battersela con le prime della classe? Domanda che tutti si pongono e che al solo pensiero fa venire un pizzico di amaro in bocca, tuttavia soffermarsi su ciò che sarebbe potuto accadere serve a poco. La Vigor guarda avanti e lo stesso fa Capezzani. "Questa vittoria ci voleva, sapevamo che prima o poi i frutti del nostro lavoro sarebbero arrivati – dice Lorenzo Capezzani –. È stato un periodo strano, ci siamo allenati bene eppure i risultati sono stati altalenanti. Questo successo ci ha rimesso in carreggiata nella corsa verso i playoff. Non posso non essere felice per questa doppietta al Bianchelli, di fronte al nostro pubblico, la aspettavo e la desideravo tanto. Per me è un punto di partenza, sto meglio, anzi sto ritrovando la forma migliore, ma rimango con i piedi ben saldi a terra, visto che non ho ancora fatto nulla, questo è il mio vero inizio in maglia Vigor". Lorenzo Capezzani ha vissuto una stagione incredibilmente sfortunata. Infortuni a ripetizione, ricadute, eppure non si è mai fatto prendere dallo sconforto, merito anche del club, che ha sempre creduto nel suo recupero. "Nella vita si raccoglie ciò che si semina – aggiunge Capezzani –. Ho lottato contro la sfortuna, sono caduto e mi sono rialzato. Vivo questa giornata con entusiasmo, questi gol premiano tutti gli sforzi che ho fatto". Parole dolci arrivano anche da mister Aldo Clementi che aggiunge: "Capezzani ha nei piedi la qualità di un giocatore di categoria superiore, purtroppo non ce lo siamo potuti godere come avremmo voluto – sottolinea l’allenatore della Vigor –. Oggi, però, sono felice per lui, è un ragazzo maturo e molto realista. Non è in cerca di rivincite, si è messo al servizio della squadra e i risultati stanno arrivando. Lorenzo sta ritrovando la forma migliore , spero di poter contare a lungo su una risorsa così tanto preziosa".

Nicolò Scocchera