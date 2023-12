La rivincita di ’’Pioli is on fire’’ : "La squadra gioca sempre per me"

Sotto esame, discusso, sul punto (forse) di essere cacciato, probabilmente commissariato dell’ingombrante presenza di Ibra. Ma Pioli risponde presente superando un Sassuolo che quest’anno ha fatto vittime illustre come Inter e Juve. E lancia nel finale un altro giovanissimo esordiente Kevin Zeroli (classe 2005) quasi a ricordarci che la ’’coperta rossonera è corta’’

Un Diavolo pur sempre terzo in classifica, anche se il piglio in vetta di nerazzurri e bianconeri spegne i sogni scudetti di chi insegue. "Si poteva giocare meglio e segnare di più, ma questa era una partita che andava interpretata così. Abbiamo giocato contro una squadra che ha le armi per far male" le parole di Stefano Pioli al termine della gara vinta dal “suo” Milan.

"Ho un gruppo molto responsabile. Se quattro anni fa ero un tormento per i giocatori, ora li lascio molto, liberi perché mi fido di loro. Hanno grande rispetto verso di me, della società e dei tifosi - aggiunge il tecnico rossonero -. Fin quando sarò qui è perché il club ha fiducia in me. Non ho mai avuto sensazioni diverse".

"Nel 2023 non è andato tutto come avremmo voluto, cercheremo di far meglio nell’anno nuovo. Noi abbiamo fatto un grandissimo percorso, che ci ha permesso di vincere uno scudetto che nessuno avrebbe mai immaginato. Abbiamo cambiato tanto a livello di squadra e di struttura societaria, ma sono il primo a dire che possiamo fare di più. Credo che questa squadra possa fare una stagione positiva" precisa infine il tecnico rossonero.

Niente polemiche, solo sorrisi e la voglia di guardare avanti: "Fischi a Leao? Conoscendo le sue qualità ci si aspettano sempre prestazioni di livello - argomenta Pioli. - Non è ancora al 100%, anche se l’ho visto più incisivo. Deve trovare la migliore condizione, ma lo sa anche lui".

Il tema Leao tiene banco nel dopo partita, i tre punti addolciscono ogni ragionamento: " I fischi a Leao? Avevo altro a cui pensare. Lui comunque ha le spalle larghe per prendersi le critiche. È forte e dietro di lui ha una squadra pronta a spingerlo. Lui è il giocatore più forte che abbiamo" taglia corto Alessandro Florenzi che aggiunte: "Pioli ha un’esperienza tale da farsi scivolare addosso certe situazioni. Quando ci sono critiche costruttive sono sempre accette. Dobbiamo andare avanti per la nostra squadra - aggiunge il terzino rossonero -. L’orizzonte del

Milan è la partita contro il Cagliari che avremo tra tre giorni".

Altre parole dagli spogliatoi. "Siamo contenti, sono tre punti molto importanti per noi. Per me, da difensore, vincere 1-0 è sempre bello. Non è stata la nostra miglior partita ma era importante ottenere i tre punti" non ha dubbi Simon Kjaer che rappresenta il passato e presente del Milan ma guarda anche al futuro: "Simic è un ragazzo pronto. L’ho visto la prima volta a Los Angeles in estate e mi è piaciuto: ho notato la sua personalità in allenamento. Lavora bene in campo e fuori: crescerà con l’esperienza".

Ieri, ai microfoni di Sky Sport, ha preso la parola anche l’amministratore delegato Milan Giorgio Furlani: "Si mette sempre in discussione mister Pioli, cosa che non mi sembra giusta. Dobbiamo dargli una rosa completa, abbiamo avuto i problemi che tutti sappiamo, ma stiamo lavorando".

Sullo sfondo la mancata proroga del Decreto Crescita da parte del Governo che inciderà anche sul mercato: "È una decisione triste per calcio italiano, ci rende più poveri, ci indebolisce e rende meno competitivi. Il calcio italiano non è visto come un settore dell’economia" la delusione di Furlani che sul mercato precisa ancora: "Saremo pronti a cogliere le opportunità se ci saranno, ma la realtà dal 1 gennaio con le nuove regole sarà diversa rispetto a quella di oggi"