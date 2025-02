La rivoluzione dei club in mostra: "Niente nostalgia, ricominciamo"

A volte i sogni diventano realtà. Come quelli di un bambino affascinato dai locali da ballo, e incantato nel vedere come il dj riusciva a far scatenare la gente in pista. Quel bambino è diventato Nicolhouse. E’ un dj, naturalmente, ma anche un grafico, e soprattutto è diventato un grande esperto di quel mondo che tanto ama. Tutto inizia con una pagina Facebook, che dà il via alla costruzione di un archivio digitale fatto di locali e club, e poi di negozi di dischi, studi di registrazione, artisti e performer. Nasce così il progetto Disc Jockey Time, dedicato al movimento clubbing, che diventa una trasmissione radiofonica di successo (su Radio Serena). Nicolò Antonini (questo il suo vero nome) intervista decine di imprenditori, dj, barman, performer, art director e producer. E’ un modo per conservare la memoria di un’epoca importante per motivi non solo musicali. Ma il progetto, e la relativa mostra, non è un’operazione nostalgia. "L’idea nasce nel 2020 – ricorda Nicolhouse – Avevo il pallino di raccontare il mondo delle discoteche e delle produzioni musicali delle Marche. Basti dire che da noi c’erano i Double Dee, con la loro hit mondiale ‘Found love’ del ‘90. Davide Domenella è di Sirolo, e il brano fu registrato al Vallemania Recording Studios di Genga, dove sono passati artisti come Gloria Gaynor e Lucio Dalla. Nel 2022 il progetto, fino ad allora chiuso nel cassetto, è arrivato su Radio Serena. Agli intervistati chiedevo di portare materiale storico: foto, manifesti e via discorrendo. In due anni ho accumulato molte cose materiali, per cui mi sono detto: perché non farne una mostra? Inizialmente ho pensato di raccontare solo tre discoteche: AQVA, Odissea e Miami. Ma visto che erano posti già noti e molto commerciali ho cambiato idea, puntando sul movimento underground e queer, anche perché negli ultimi due anni avevo avuto a che fare con tanti suoi protagonisti. Per dire, sono stato il primo a portare in radio due drag queen: Roberto Gregoretti, in arte La Nonna, e Paolo Perugini in arte X Surprise, fondatori del Pensiero Stupendo".

Nicolhouse spiega che "la mostra racconta il periodo tra primi anni ‘80 e fine anni ‘90, ed è dedicata a persone che hanno contribuito sia al movimento omosessuale sia a quello clubbing, delle Marche e in parte anche dell’Emilia Romagna. Gente come Kevin e Pippo Pippo, persone che hanno fatto, come dico io, rumore e rivoluzione. Ma non c’è alcun attaccamento nostalgico al passato. Io neanche c’ero. La mostra celebra quella cultura perché fa parte del nostro passato. Se oggi possiamo fare determinate cose lo dobbiamo anche a quello che è stato fatto allora. Vogliamo far conoscere ai giovani qualcosa che loro neanche sospettano esserci stato. Oggi la serata friendly in discoteca con i gay che ballano per loro è normale, scontato. Ma non sanno che negli anni ‘80 Enrico Castelli si beccava le monetine lungo il corso di Senigallia perché andava in giro con i completi di Jean Paul Gaultier. Alexia Tippel e Nacha World, due delle prime dj trans d’Italia, si sono tolte la vita qualche anno fa. Nacha era fissa all’AQVA di Marcelli".

Nicolhouse vede la mostra anche come "spunto per un nuovo futuro del clubbing", per far capire che "non possiamo far spegnere tutto così di botto con una soffiata". Tra l’altro per lui "c’era più libertà di pensiero e di espressione nel 1986 che nel 2025. Lo vedo soprattutto tra i giovani. C’è più perbenismo oggi. Se in un locale delle Marche propongo una serata house queer il proprietario mi dice che non avrei pubblico. Eppure quei dischi nel ‘97 erano in classifica e le piste erano piene di gente che li ballava. Ecco, la mostra è un po’ uno schiaffo morale a certe persone. E anche ad altre, che non credevano nel mio progetto".