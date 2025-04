La rivoluzione dell’hip hop

"Booliron" arriva nelle Marche. Questa sera (ore 21) al Cinema Italia di Ancona sarà proiettato in prima assoluta regionale il documentario che ripercorre la crescita dell’hip hop nella Riviera Romagnola tra gli anni ’80 e ’90. Non solo un documentario, ma un tributo alla cultura hip hop e alle sue radici. La serata inizierà alle 20 con un talk che vedrà la partecipazione di figure chiave della scena hip hop italiana, pronte a raccontare la nascita e l’evoluzione di un movimento che ha segnato la storia della musica, della danza e dell’arte urbana, come il regista di ‘Booliron’ Francesco Kambo Figliola, Nicolhouse, Stritti, B-Boy & Disc Jockey, Elel The Teacher e Master Freez.