La rivoluzione elettrica. L’attracco dei traghetti nello scalo antico: banchine sostenibili

Nel giro di meno di tre anni le banchine del porto Antico dedicate agli attracchi dei traghetti per Grecia, Croazia e Albania saranno elettrificate. Resta da capire se per quella data, nell’ambito del concetto di sostenibilità ambientale, gli armatori avranno adeguato le proprie imbarcazioni al nuovo sistema che prevede lo spegnimento dei motori durante le soste. Società armatrici che avranno tempo fino al giugno 2026 per adeguarsi, altrimenti saranno guai per tutti. L’Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico intanto ha fatto la sua parte annunciando il via libera alla procedura di gara, i cui termini scadranno il 6 novembre prossimo. Entro quella data dovranno arrivare le offerte per assumere l’incarico in vista del rispetto delle tempistiche della progettualità legata al Pnrr. L’elettrificazione delle banchine, infatti, partirà dopo la firma sul contratto, il 31 marzo 2024, per poi concludere l’opera entro giugno 2026 con tanto di rendicontazione. Le regole dei progetti Next Generation EU sono chiare ormai. Per il cold ironing – il termine tecnico in inglese per le connessioni elettriche – l’autorità di Sistema investirà 11 milioni di euro complessivi, 7 dei quali saranno dedicati al porto dorico, 4 agli altri scali che fanno parte dell’Adsp, Pesaro, San Benedetto, Pescara e Ortona. Dall’estate del 2026 sei banchine saranno collegabili ai cavi dell’energia elettrica, dalla 8, il molo Woytjla (davanti alla Guardia costiera), alla 16, ossia il varco Da Chio (altezza Porta Pia). Si tratta degli ormeggi per i traghetti di linea con Grecia, Croazia e Albania e in previsione degli attracchi di più navi, specie nei periodi estivi, agosto in particolare: la dotazione tecnica consentirà di ospitare 5 navi in contemporanea, 3 più grandi (Grecia) e 2 più piccole (Croazia e Albania): "A occuparsi della progettualità dell’opera, dall’inizio alla consegna, sarà la Sogesid, la partecipata al 100% dal Ministero delle Finanze _ sono le parole del presidente dell’Autorità portuale di Ancona, Vincenzo Garofalo _. Per noi la sostenibilità è essenziale per garantire un futuro competitivo dello scalo. Questo è un fatto straordinario e concreto che volevamo comunicare. Per il resto andiamo avanti con altri interventi. In 18 mesi da quando sono in carica di più non si poteva fare".

Il progetto c’è, mancano tuttavia alcuni parametri molto importanti, in particolare il tema dei costi dell’energia elettrica oltre all’adattamento delle navi al nuovo sistema: "Sono punti che andranno approfonditi _ hanno aggiunto i dirigenti dell’Adsp di Ancona, Gianluca Pellegrini e Maria Letizia Vecchiotti _. I costi dell’energia sono in fase di affinamento, dipenderanno da chi si occupa del mercato di settore, mentre saranno gli armatori a dover adeguare le navi. Per la veicolazione dell’energia saranno realizzati un punto di connessione nei pressi della banchina 8 e sei cabine collegate, dal Molo Rizzo alla Zipa. L’energia viaggerà attraverso dei cavedotti interrati. Le banchine avranno capacità diverse a seconda dei Megawatt necessari".

Pierfrancesco Curzi