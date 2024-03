La rivoluzione sosta: "I parcheggi più cari?. Per migliorare i servizi. Cambiano anche le zone"

di Pierfrancesco Curzi

Daniele Berardinelli, assessore a turismo, decoro urbano, verde pubblico, borghi, impianti sportivi e rapporti con M&P: partiamo dalla sosta su aree blu, per fare chiarezza, i ritocchi delle tariffe saranno applicati?

"Siamo soltanto all’inizio di un percorso di analisi che richiederà tempo e condivisione. Qualche aumento ci sarà, ma non prima del 2025".

Questo discorso riguarda anche il permesso per i residenti?

"Sì, qui abbiamo le idee più chiare. Tenga conto che la tariffa annua attuale, 33 euro (per la prima auto, 55 euro per la seconda, ndr) è ferma al 2007. Se dovessimo applicare la tabella Istat i 33 euro nel 2007 oggi equivarrebbero a 45 euro. Non dovremmo discostarci troppo da quella cifra. Mi lasci però chiarire un punto legato a questi aumenti".

Prego assessore...

"Non sarà un aumento fine a se stesso, tanto per fare cassa, in quanto seguirà un netto miglioramento dei servizi in grado di giustificare un esborso maggiore per i cittadini".

Cosa intende per miglioramento del servizio?

"Ad esempio la riduzione delle zone di residenza e l’aumento del numero (oggi sono 5, l’obiettivo è arrivare a 16, ndr) per dare più possibilità di parcheggiare a chi vive in quelle zone. Inoltre stiamo pensando all’opportunità di consentire a molti cittadini di poter usufruire di due zone attigue. Amplieremo anche il territorio ‘blu’ in alcuni punti strategici".

Ci spiega meglio?

"Penso alla stagione estiva nei quartieri vicino a località balneari, vie del quartiere Adriatico attigue al Passetto oppure a Collemarino. Proprio a nord vorremmo creare aree di sosta per bagnanti con bus navetta per le spiagge. A Palombina Nuova stiamo ragionando col Comune di Falconara per uniformare la sosta con Palombina Vecchia". La legge impone anche zone ‘bianche’ gratuite, ci avete pensato?

"Certo, a macchia di leopardo in centro, ma saranno previste con disco orario".

Come intende allargare le competenze operative di Ancona Servizi spa?

"Oltre alla sosta seguirà di più il verde pubblico, i cimiteri, il parcheggio camper di Posatora. L’apertura, chiusura e pulizia dei bagni pubblici ci costa più di 200mila euro, passando alla multi utility spenderemmo molto meno con i bagni autopulenti".

Non è un mistero l’interesse per la gestione degli eventi, è così?

"Certo, il battesimo sarà con l’Ulisse Fest dal 5 al 7 luglio, il festival del viaggio co-organizzato con Lonely Planet. La gestione sarà mista tra Ancona Servizi, il braccio operativo, e i Grandi Eventi dell’assessore Eliantonio per tutto il resto".

Prenderete in mano anche le altre feste e il Natale?

"Ci stiamo lavorando, la strada è quella".

Compresa la Fiera di San Ciriaco a inizio maggio?

"Probabilmente sì. Questa edizione è l’ultima gestita dalla società Blu Nautilus, poi il contratto scadrà".

Insomma un monte di lavoro, ma con quale personale?

"Lei ha ragione, ma facendo diverse economie, vedi i bagni pubblici, potremmo risparmiare tanto. L’obiettivo è internalizzare più servizi possibili, comprese le piccole manutenzioni". Comprese le buche sulle strade?

"Esatto. L’assessore Tombolini ha provato un macchinario per fare il lavoro in casa invece di appalti esterni. Se funziona lo compriamo".