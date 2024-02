La rivoluzione viabilità. Ecco tutte le idee al vaglio

Viabilità e parcheggi tra il centro e il centro storico: il cruccio dell’amministrazione Silvetti che scalpita per rivoluzionare il sistema. La circolazione stradale ad anello con transito a senso unico da via della Loggia verso il Guasco e la necessità di reperire spazi per la sosta che possano soddisfare i residenti. Nella carta ideale dei nuovi parcheggi ci sono alcune idee, alcune concrete altre più complesse da trasformare in realtà, ma tutte condivise. In piazza Pertini non soltanto, come ipotizzato dal sindaco stesso, di alcuni stalli per la sosta a raso, ma anche l’opportunità di realizzare una struttura multipiano che comprenda un’aliquota di parcheggi e spazi commerciali come ipotizzato in passato. Un’opera su cui la giunta sta lavorando senza aver ancora messo definitivamente nel cassetto il park san Martino. Al capo di Mobilità&Parcheggi (che mercoledì prossimo diventerà a tutti gli effetti Ancona Servizi dopo il passaggio in consiglio comunale), Giorgio Luzi, il compito di realizzare degli studi volti a rimodulare la progettazione (costi, capienza e ammortamento) di quella che, a molti, appare la migliore soluzione per impattare meno sul traffico e sul fattore ambientale.

È il centro storico, tuttavia, l’area urbana dove l’amministrazione sta cercando con maggiore insistenza le soluzioni ideali. Nei masterplan che girano sui tavoli degli assessorati ci sono alcune soluzioni complesse, ma considerate necessarie. La prima sarebbe quella di riprendere in mano il progetto abbandonato, gioco forza, ai tempi della giunta Sturani dopo il riaffiorare degli scavi del Porto Traianeo in lungomare Vanvitelli. In pratica un multipiano ‘leggero’ che sovrasti i resti archeologici attraverso dei piloni, con ingresso su via Papa Giovanni XXIII. Un’altra area presa in esame è il parcheggio Birarelli dove in questi mesi la Soprintendenza dei beni culturali sta effettuando un profondo intervento di manutenzione straordinaria. La proprietà di quel terreno è del demanio, ma il Comune vorrebbe mettere in atto il concetto di federalismo demaniale per avere l’area in concessione e realizzare una struttura idonea e non impattante dedicata alla sosta per residenti e visitatori.

Sono allo studio altre misure, tra cui l’opportunità di espropriare delle aree private sempre nella zona del Guasco dove realizzare dei piccoli spazi per la sosta. Soluzioni che potrebbero non piacere al consulente per l’ambiente del Comune e della Regione, il professor Floriano Bonifazi, da sempre contrario ad accentrare il traffico nel cuore delle aree urbane. In questi giorni è previsto un incontro proprio con i vertici della cosiddetta ‘filiera istituzionale’ per affrontare una serie di temi tra cui alcune incompatibilità operative.

Pierfrancesco Curzi