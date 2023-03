La Rocca di Albornoz si spegne per la mobilitazione Earth Hour

Una settimana densa di iniziative a Sassoferrato. Sabato l’edificio simbolo della città sentinate, la Rocca di Albornoz, resterà al buio dalle 20.30 alle 21.30, in contemporanea con tanti altri edifici simbolo in tutto il pianeta, nell’ambito di Earth Hour (Ora della Terra), la grande mobilitazione globale del Wwf. "Proprio per arricchire di significato l’evento e sensibilizzare le giovani generazioni – spiega il vicesindaco e assessore alla Cultura Lorena Varani – si svolgerà nel pomeriggio di sabato la prima giornata del Fai di primavera che avrà come location proprio il Rione Castello dove svetta la Rocca di Albornoz e vedrà impegnati gli apprendisti Ciceroni del Liceo scientifico locale insieme ai ragazzi degli altri Licei ed Istituti di Fabriano impegnati a trattare l’argomento "Castello Sassoferrato Bartolus Magister"". Sempre sabato 25, dalle 16,30 alla sala conferenze di Palazzo Oliva in Rione Castello, un’altra iniziativa, che si colloca nell’ambito della celebrazione della "Giornata Mondiale della Poesia", arricchirà l’evento Earth Hour, proposta e organizzata dal gruppo di lettura Libera-mente insieme e con la collaborazione degli studenti dell’Istituto comprensivo Sassoferrato Genga – scuola secondaria di Genga. "L’intera manifestazione – spiega l’assessore all’Ambiente Lucio Polverari – prosegue nel segno della sensibilizzazione dei cittadini in merito alle tematiche ambientali". Domenica mattina dalle 8,30 poi l’ormai tradizionale Caccia ai rifiuti che si terrà con ritrovo a piazzale Castellucci.