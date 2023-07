La Rocca, un "pentalaureato" a 82 anni L’ultima in Lettere: "Mi piace studiare"

di Marina Verdenelli

Ha cinque lauree, l’ultima l’ha presa martedi scorso, a Roma, all’età di 82 anni. Un genio? Può essere anche se il diretto interessato minimizza e dice "a me piace solo lo studio, le colleziono per quello". Il plurilaureato è Roberto La Rocca, anconetano, chirurgo ormai in pensione, con un passato anche come presidente della Croce Rossa ai tempi del commissariamento. La quinta laurea presa martedi, con la votazione di 106, è stata in Lingue e Letteratura Italiana, una laurea magistrale. "Premetto che non ho nulla da dimostrare a nessuno e io studio solo perché mi piace farlo - ha spiegato La Rocca che ieri mattina ha avuto a sorpresa la visita del Carlino, a casa sua - e ho sempre seguito il consiglio di un professore già dai tempi della mia prima laurea, quella in Medicina, che ho conseguito a Bologna. Mi diceva che bastavano due ore al giorno, Natale e festivi compresi. lo ho seguito questa regola che adesso consiglio a tutti i giovani che studiano e che vogliono diplomarsi o laurearsi".

La Rocca ieri era pronto per andare un po’ al mare. Bermuda e maglietta a maniche corte ha aperto la porta di casa aspettandosi il fidanzato della nipote. Una scusa che i familiari avevano adottato per non farlo andare al mare prima vista l’incursione giornalistica. Nel suo studio una pila di libri sfogliati e risfogliati. "Sono tutti quelli che mi sono letto per gli esami di questa ultima laurea - ha puntualizzato - sono bene organizzato quando si tratta di studiare. Credo che gli anziani hanno l’obbligo di lasciare qualcosa ai giovani, io spero di lasciare loro questo metodi di studio che mi hanno insegnato anche se non è indispensabile avere una laurea per lavorare. Oggi abbiamo dei mestieri artigianali che non si trovano più. Penso ai falegnami, agli idraulici, anche quelli sono dei buoni lavori. Il mondo è cambiato, non ci sono più le professionalità. Consiglio ai ragazzi di oggi di indirizzarsi dove c’è più carenza seguendo però anche le attitudini che uno ha anche perché se poi quel lavoro non piace e non si è portati si è perso solo tempo". La Rocca ha fatto il liceo classico Rinaldini, poi la laurea in Medicina, la specialistica in Chirurgia, la laurea in Giurisprudenza a Camerino, poi Scienze Politiche, poi quella in Storia. "Avevo operato una professoressa che insegnava storia - ha aggiunto La Rocca - e mi sono detto adesso voglio laurearmi anche in Storia. Al liceo sono stato sempre mediocre con gli studi. E’ all’università che sono esploso. Facevo qualcosa che mi piaceva e ci ho messo tutto l’impegno. Quando facevo ancora il chirurgo usavo i giorni di festa per studiare, le domeniche, Capodanno compreso". La materia più difficile studiata in queste cinque lauree è stata matematica e statistica per La Rocca. "Per quelle sono dovuto andare anche a ripetizione - ha ammesso - dove vedo i diagrammi mi blocco. Ma ho superato anche quelli di esami. Ho accettato anche un 19, non si butta via niente. La materia che più mi appassiona è il diritto. Una sesta laurea? No, adesso mi riposo altrimenti sarei patetico anche se la presidente della commissione martedi mi ha suggerito Filosofia. Ci penserò un po". Ai giovani un ultimo consiglio "quello di buttarsi sullo studio delle lingue, che sono sempre utili, inglese e cinese soprattutto". A casa La Rocca ha tutte le lauree rilegate in un quadretto. A fianco le foto dei nipoti.