La Romagnoli al posto della Bizzarri in Giunta. Il sindaco: "Era lei la più adeguata nel ruolo"

di Silvia Santarelli

Simona Romagnoli è stata nominata ieri assessore nel Comune di Senigallia con delega al Turismo e gemellaggi. La scelta arriva 72 ore dopo le dimissioni dell’assessore al Bilancio Ilaria Bizzarri. Nominata dal sindaco Massimo Olivetti come esterna, la Romagnoli è stata consigliere comunale nelle file del Pd fino al 2020, quando si è candidata a sostegno del candidato sindaco Fabrizio Volpini che ha perso al ballottaggio contro Olivetti. Una scelta trasversale quella del primo cittadino che ha voluto mantenere la delega al Bilancio e mettere nelle mani della Romagnoli quella al turismo. Albergatrice, da sempre si spende per espandere l’offerta turistica della spiaggia di velluto, con progetti proposti in prima persona. Dieci anni fa, insieme ad altri albergatori e ristoratori è stata tra i fondatori dell’associazione Rivera Nord. "Simona Romagnoli è la persona più giusta, i miei impegni non mi consentivano di seguire al meglio la delega al turismo – ha spiegato il sindaco Massimo Olivetti –. La scelta su Simona che la Giunta non conosceva e io ho conosciuto all’inizio del mandato come rappresentante categorie turistiche, avevamo bisogno di una figura imprenditoriale femminile vorrei sottolineare non possa che rafforzarci una presenza così importante. La ringrazio per essersi messa a disposizione, avendo dovuto rinunciare anche ad alcuni suoi impegni. Da martedì saremo al lavoro con la prima seduta di Giunta".

Una scelta che ha colto di sorpresa anche la diretta interessata che ha accettato subito la proposta: "È il mio mondo che affronterò da questa parte, ho lasciato la mia carica da presidente della cooperativa, dal consiglio d’amministrazione della Bcc di Fano. Lo faccio perché è la mia città il mio mondo, sono contenta e orgogliosa di farlo. Spero di essere all’altezza", le prime parole da assessore di Simona Romagnoli. Già presente da anni alla Bit di Milano per rappresentare e pubblicizzare il Comune di Senigallia, la Romagnoli è una delle organizzatrici dell’evento che nei giorni scorsi ha portato in città 150 travel agent e 40 buyers provenienti dagli Stati Uniti d’America per conoscere la spiaggia di velluto e le offerte presenti sull’intero territorio. Quella della Romagnoli è una scelta apprezzata anche dalle associazioni di categoria che potranno contare ora su un’imprenditrice esperta in un settore dove da sempre ricopre un ruolo attivo, direttamente dentro l’amministrazione, quindi con un peso maggiore.