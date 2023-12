"La Rondine" in un doppio show

Alla vigilia del centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, debutta venerdì (ore 20.30) e in replica domenica alle 16 al Teatro Pergolesi "La Rondine" (1917), mai rappresentata prima a Jesi. Domani l’anteprima giovani alle 16. La direzione della Form è di Valerio Galli e la regia di Paul-Émile Fourny. Le scene sono di Benito Leonori, i costumi di Giovanna Fiorentini. Il coro Archè è diretto da Marco Bargagna. "In quest’opera – evidenzia il maestro Valerio Galli – il movimento vorticoso o circolare della danza ben si sposa con la combinazione fluida di forme ora più dialogiche, ora più distese, come nei ricchi ariosi riservati soprattutto a Magda e Ruggero". Siamo tra Parigi e la Costa Azzurra, nei pressi di Nizza, nel Secondo Impero di Napoleone. La protagonista dell’opera, Magda, ama la vita mondana parigina e aspira a un amore romantico e passionale; il suo incontro con Ruggero appare soddisfare il suo desiderio, ma quando costui sta per sposarla lei decide di ritornare dal suo vecchio amante, il banchiere Rambaldo. È un’opera dalla scrittura moderna, e moderna per la sua protagonista, come spiega il regista Paul-Émile Fourny: "La vicenda è unica. Si avvicinata alla Bohème ma pure alla Traviata, tuttavia se ne allontana nel finale. Un epilogo sorprendente".