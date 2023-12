"La Rosa dei Venti", fiati e voce protagonisti con gli Amici della Musica

Si chiude un anno per gli Amici della Musica ‘Guido Michelli’ di Ancona.

E se ne apre un altro nello stesso segno, quello che reca il titolo ‘La Rosa dei Venti (Il suono dei fiati e della voce)’. Una data da segnare nel calendario è quella di mercoledì 20 (ore 20.30), quando al Teatro delle Muse la violinista Francesca Dego, diretta da Michele Spotti, sarà protagonista insieme alla Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana di uno splendido ‘Concerto di Natale’, con musiche di Schubert, Mozart e Beethoven.

La seconda data da ricordare è più vicina: martedì prossimo. Alla biglietteria delle Muse (info 07152525 e biglietteria@teatrodellemuse.org) inizierà infatti la vendita degli abbonamenti per la seconda tranche della stagione (per i singoli biglietti bisogneràa spettare il 9 gennaio).

‘La Rosa dei venti’ atto secondo inizierà il 26 gennaio con il concerto del Giorno della Memoria: al Teatro Sperimentale si potrà ascoltare "Gerarchia e Privilegio", melologo per voce e pianoforte su testi di Primo Levi e Hermann Langbein, scritto e interpretato dall’attrice e drammaturga Diana Höbel con il compositore e pianista Claudio Rastelli. Il 6 febbraio, sarà la volta del Golaman Brass Ensemble, un quintetto d’ottoni eclettico e dinamico che si destreggia con disinvoltura tra rinascimento e melodramma, tra musica contemporanea e quella per film. Il 17 febbraio torneranno due prestigiosi interpreti come il violinista Francesco Senese e il pianista André Gallo, che chiuderanno il ciclo triennale dedicato alle Sonate per violino e pianoforte di Beethoven.

Il 10 marzo arriveranno Le Pics Ensemble, un doppio quintetto, archi e fiati, costituito soltanto da donne che faranno conoscere al pubblico la poetica delle compositrici Marion Bauer, Amy Beach e Louise Farrenc.

Il 13 marzo ritorna lo strepitoso, amatissimo violinista Stefan Milenkovich, per un concerto in collaborazione con la Form, diretta da Alessandro Bonato. Gran finale con Cristina Zavalloni, cantante, performer e compositrice, uno dei personaggi più originali e affascinanti della scena italiana: il 12 aprile, con la FORM diretta da Massimo Morganti e Cristiano Arcelli, Zavalloni proporrà "Parlami di me", antologia di alcune splendide canzoni, tra cui ‘Parlami di me’, ‘Venere Tascabile’, ‘Cosa sono le nuvole’, ‘Solitude’ e ‘I’m Old Fashioned’.

r. m.