La rotatoria è in ritardo: altro schianto allo svincolo

Traffico paralizzato ieri mattina dalle 8 per l’ennesimo incidente all’altezza dell’incrocio con il centro commerciale Cargopier di Osimo. Tre le auto coinvolte. Stando a una prima dinamica accertata dalle forze dell’ordine, due auto si sarebbero scontrate frontalmente lungo la statale 16 per poi andare a coinvolgere una terza che si stava per immettere dall’incrocio. Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo sul posto dei mezzi dei vigili del fuoco, della Croce Gialla di Camerano, della Croce Rossa di Osimo e dell’automedica. L’impatto è stato violento. I quattro feriti non sarebbero in gravi condizioni. Sono tutte persone tra i 40 e i 50 anni. I pompieri hanno lavorato per sezionare le lamiere ed estrarre da due vetture i passeggeri che erano all’interno. Sono stati trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette in ambulanza.

Quello di ieri è l’ennesimo incidente che si verifica in quel punto, dove perse la vita anche la giovane Aurora Caruso, e dove dovrebbe sorgere una rotatoria. I lavori però sono in ritardo: "Relativamente ai lavori della rotatoria Cargopier che dovevano partire, sono emersi degli approfondimenti che sono in corso tra la ditta appaltatrice e la direzione lavori che ho chiesto possano sbloccarsi il prima possibile – informa il sindaco Pugnaloni -. Per tale ragione è stata convocata un’apposita riunione per domani mattina nella residenza municipale. Accolgo le preoccupazioni che ascolto dai miei concittadini sui ritardi, sono anche io a chiedere ogni giorno l’inizio lavori e sono fiducioso che si possa sbloccare quanto prima la questione". La rotonda rientra appieno nei tre milioni e centomila euro che lo Stato aveva assegnato alla Regione e l’ex governatore Ceriscioli aveva assegnato a Osimo per la viabilità di adduzione al nuovo Inrca. Una parte è stata già appaltata, c’è il progetto approvato dall’Anas ma i lavori non sono partiti da luglio. Per quanto riguarda la seconda parte, circa due milioni di euro per la bretella tra l’ultima rotatoria di via Sbrozzola e via Ancona davanti alla Imt, secondo le Liste civiche sono stati persi perché il Comune ha ritardato l’iter progettuale. Sempre ieri un altro incidente in via Molino Mensa dove i pompieri sono intervenuti per un tamponamento.

Silvia Santini