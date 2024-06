La rotatoria sulla "Direttissima". I lavori sono in dirittura d’arrivo

Sono quasi terminati i lavori di realizzazione, in territorio di Camerano, della nuova rotatoria che agevolerà il traffico lungo la Direttissima del Conero e in entrata e uscita dalla Sbrozzola di Osimo attraverso il cavalcavia sull’A14. Quello snodo infatti, cruciale, è stato teatro di numerosi incidenti per l’alta velocità (nonostante la presenza di autovelox) e la scarsa visibilità in fase di immissione. Adesso con la nuova rotatoria i problemi dovrebbero diminuire. A oggi tanti i disagi soprattutto nelle ore di punta, data la presenza delle aziende della zona industriale, proprio per il cantiere in corso. Questa rotatoria non rientrerebbe, anche se porterà diversi benefici in tal senso, nel complesso della viabilità di adduzione al nuovo ospedale Inrca a poche centinaia di metri più a nord, all’Aspio. Nel suo ambito ricade invece l’altra rotatoria, molto più ampia, per cui sono da poco iniziati i lavori di sbancamento del terreno all’altezza del centro di distribuzione di Coal, poco distante dal distributore di benzina e dall’ospedale stesso.