La ruota di Natale è arrivata. Ma forse è l’ultima volta

Arriva la ruota panoramica e tra oggi e domani sarà subito a disposizione del pubblico. Nonostante le temperature tutt’altro che autunnali, parte ufficialmente l’evento natalizio 2023-2024, il primo organizzato dalla nuova giunta comunale che di fatto confermerà il grosso del programma organizzato gli anni scorsi. Un’edizione del BiancoNatale destinata però a restare unica: "Intanto pensiamo a questa edizione, poi ragioneremo in ottica futura _ spiega l’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio _. La nostra idea è quella di modificare totalmente la formula e per farlo saranno necessari una serie di cambiamenti, tra cui non è da escludere neppure il ruolo che potrebbe o non potrebbe giocare la ruota panoramica. Una cosa è certa, il prossimo anno non sarà in piazza Cavour". Come aveva già fatto capire a luglio in occasione della sua prima intervista a tutto campo da neo-assessore concessa al Carlino, Eliantonio non aveva né criticato l’offerta natalizia della giunta precedente e neppure chiuso all’opportunità che la ruota ci fosse anche quest’anno. Alla fine è andata proprio così, ma poi si andrà a cambiare: "La nostra visione del natale in futuro non prevede la presenza della ruota in piazza Cavour, quindi le opzioni restano sostanzialmente due: o lo spostamento della stessa in un altro punto della città o altre attrazioni _ confida Eliantonio al Carlino _. In questi due mesi di presenza della ruota in città analizzeremo assieme al fornitore privato dell’attrazione eventuali alternative logistiche in previsione futura. Inoltre, ci sono dei contratti in scadenza il prossimo anni, da qui la trasformazione del natale ad Ancona senza alcuna eredità del passato". L’attivazione della ruota panoramica entro la prima settimana di novembre non è un record: lo scorso anno la vecchia giunta iniziò a farla girare il 28 ottobre.