La ruota in piazza Cavour. Apre il caffè letterario The Mole

La ruota panoramica allieterà il Natale degli anconetani e dei visitatori nella sua solita sede, piazza Cavour. Improbabile una modifica logistica dell’ultima ora, l’attrazione voluta dall’ex sindaca Mancinelli anni fa resterà nello spazio centrale usato tutti gli anni, escludendo le ipotesi alternative, dal Passetto al porto passando per piazza Pertini. In questi giorni l’amministrazione ha chiuso la gara per l’affidamento del servizio che resta alla stessa società che ha fornito la ruota durante i precedenti periodi natalizi: la ruota panoramica potrebbe essere già operativa nella seconda metà di novembre, per poi essere smontata dopo l’Epifania. È stata, inoltre, affidata a una ditta del Fermano la gestione delle luminarie e degli addobbi natalizi, almeno una parte, per un importo che sfiora i 180mila euro. Parte della spesa per le luminarie saranno ‘coperte’ dalla multiutility del Comune ‘Ancona Servizi’, società partecipata al 100%.

Intanto domenica parte l’esperienza di ‘The Mole’, il nuovo caffè letterario di Ancona. Gli spazi dell’Auditorium della Mole ospiteranno un concept inedito per Ancona: libreria, caffè con ristorazione a km zero, coworking. Nella mente di Marco e Alessia Moroder, fondatori dell’Ankon Benefit Company società che ha sviluppato il progetto, il ‘The Mole’ è creare una ‘tana’ confortevole, nel cuore del polo museale e artistico più importante, la Mole Vanvitelliana, all’interno della quale "si incontrano alcuni dei piaceri più soavi, per la mente e il corpo". Il taglio del nastro dell’evento è previsto per le 16,30 negli spazi del Foyer Orfeo Tamburi, si prosegue alle 18 con la presentazione della libreria (realizzata in partnership con Fogola), per chiudere poi la giornata con la musica swing live di Mark Zitti & I Fratelli Coltelli, alle 19.30, accompagnati da una degustazione di cocktails creati per l’occasione.