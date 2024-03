La Sabini si impone in casa di Civitanova

CIVITANOVA

0

CASTELFERRETTI

3

PARZIALI: 18-25, 16-25, 20-25

LUBE CIVITANOVA: Spina, Piercamilli, Baldoni, Cremoni, Iurisci, Giacomini, Giani , Stambuco, Raccosta, Dolcini, Zara, Stella (L). All. Rosichini - Paparoni.

SABINI CASTELFERRETTI: Violini, Gaggiotti, Giaccaglia (K), Giuliani, Mancinelli, Mariotti, Pieroni, Pettinari G., Schiavoni, Mazzanti, Beni, Toccacieli, Marchetti (L1), Palazzesi (L2). All. Sciati.

Arbitri: Ianiro - Gasperotti.

La Sabini non lascia niente a Civitanova violando l’Eurosuole in tre set. Castelferretti guidato in panchina da coach Sciati (Fabbietti assente per virus influenzale) partono subito con il piede sull’acceleratore imponendosi agevolmente nel primo parziale. Stesso copione nel secondo set con Marchetti e compagni che stoppano le offensive dei padroni di casa con un buon muro difesa. La Lube inizia a sbagliare. Solo nel terzo set i locali si portano avanti sul 10-5, ma è il servizio l’arma in più dei castelfrettesi. Le battute prima di Mazzanti e poi di Violini e gli attacchi di un super Mancinelli firmano il sorpasso definitivo.