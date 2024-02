La Sabini si riscatta e pensa al campionato

Riscatto Sabini. Nella seconda partita del triangolare (girone D-E-F) di Coppa Italia di B maschile, Castelferretti fa la voce grossa in Emilia. I biancazzurri si impongono in cinque parziali (2-3, 20-25, 25-19, 21-25, 25-15, 13-15) sul campo della Kerakoll Sassuolo, ma il successo di mercoledì non basta per continuare la corsa in Coppa dopo la netta sconfitta lo scorso fine settimana, nella prima giornata, casalinga, contro Castelfranco di Sotto in un PalaLiuti gremito. La formazione di Fabbietti-Sciati al Paganelli di Sassuolo scappa sempre nel conto dei set (1-0 e 2-1) ed è brava a respingere poi la rimonta rossonera nel tiebreak vincendo in volata 15-13. Dopo la sconfitta dell’ultimo sabato contro la formazione toscana ecco un risultato positivo che, nonostante l’eliminazione dalla Coppa, sicuramente caricherà i marchigiani in vista del ritorno in campionato. La prima giornata del girone di ritorno vedrà la Sabini ancora in Emilia, a Ferrara, il 10 febbraio. Sarà l’occasione per i castelfrettesi per prendersi la rivincita visto che proprio contro gli emiliani hanno patito l’unica sconfitta in campionato. Poi per i ragazzi di Fabbietti sono arrivate ben undici vittorie di fila, con tanto di primo posto in classifica.