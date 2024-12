La sagra della mela rosa è "di qualità"

La Festa della Mela Rosa di Monte San Martino ha ottenuto il marchio "Sagra di qualità". Dall’Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia). A dare l’annuncio sono il Comune, la Pro Loco, l’unione montana Monti Azzurri, il Consorzio per la Tutela della Mela Rosa. "Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento, che è il frutto del lavoro di tutta la comunità – ha dichiarato Fabiola Anselmi, presidente della Pro loco –. Il marchio "Sagra di qualità" è un segno tangibile dell’impegno che ogni anno ci consente di rendere la Festa della Mela Rosa un evento sempre più apprezzato". Soddisfatto il sindaco Matteo Pompei. La ventesima edizione, che si terrà il prossimo anno, rappresenterà un’occasione speciale per celebrare non solo i traguardi raggiunti, ma anche il futuro della manifestazione.