La sagra della Polenta compie 40 anni: musica ed enogastronomia

Celebra quest’anno la 40esima edizione la sagra della Polenta della Polverigi che torna con un doppio weekend mangereccio e di sorprese. La Pro loco della città, in collaborazione con il Comune, organizza infatti da oggi a domenica e da venerdì 13 a domenica 15, la grande edizione della festa al teatro della Luna. La popolare sagra, evento ormai consueto del fine estate marchigiano, ritorna con la sua tradizione culinaria: polenta con lo stoccafisso, con ragù, funghi o salsiccia, dolce e tanto altro.

Il venerdì a cena menù speciale con lo stoccafisso all’anconetana. I volontari della Proloco e delle associazioni locali aspettano tutti i partecipanti a cena dalle 19 (la domenica dalle 18.30) e a pranzo la domenica da mezzogiorno. Quest’anno tornerà anche l’intrattenimento musicale e cabaret ad accompagnare le serate culinarie. In particolare stasera dalle 20 karaoke con Multiradio live, domani alle 21 musica con Distillato beat, domenica dalle 18.30 Quartetto C’entra, venerdì 13 dalle 20 musica con Charliet Miuri e Alessandra Gallicchio, sabato 9 dalle 21 si balla con la band Folkantina e domenica 10 dalle 20 musica con la voce di Veronica Key trio. Attesissima come tutti gli anni, la sagra promette di non deludere, come ha fatto anche nel 2020 quando, nonostante le limitazioni imposte dal post emergenza Covid, i volontari hanno fatto di tutto per garantire la riuscita della festa popolare partecipata con entusiasmo da tutte le Marche.