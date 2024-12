La Sala Boxe ospita due giorni di tango tra milonghe e workshop

Due giorni dedicati al sempre amatissimo tango nella Sala boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona. A organizzarli è l’Associazione Viva El Tango, che oggi e domani proporrà milonghe e workshop. Per le sessioni di ballo l’orario va dalle 20.30 all’una di notte: nella prima serata la musica sarà affidata al quartetto Cuarteto Pichuco, mentre il giorno successivo toccherà a Adan El Capitan Tango Dj Internacional.

Per entrambe le giornate, inoltre, è previsto un workshop dei maestri Celeste Rey e Sebastian Nieva (dalle ore 16). Qualche esempio? La ‘connessione della coppia’, la ‘sequenza in abbraccio chiuso’, le ‘sacadas applicate in una sequenza di vals’. La prenotazione (con posto assegnato) è obbligatoria.

Per informazioni si può chiamare il 3401500048, scrivere alla mail vivaeltango.ancona@gmail.com oppure cliccare sul link https://shorturl.at/on2x0.