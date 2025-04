La salma di San Ciriaco. Il 30 aprile i risultati sui test scientifici

Un’indagine scientifica sulla salma di San Ciriaco, il santo patrono di Ancona. Il sindaco Silvetti, lo aveva anticipato la settimana scorsa presentando la Fiera dedicata proprio al patrono della città dorica; adesso ci sono i dettagli. Mercoledì 30 aprile, nella Cattedrale di San Ciriaco, saranno resi noti i risultati scientifici della ricognizione del corpo di San Ciriaco. Le indagini e gli esami, iniziati nel novembre 2023, sono stati i seguenti: Studio storico – Approccio antropologico – Esami radiologici, raggi xe TAC – Ricerche bioarcheologiche – Ricerche paleopatologiche – Indagini isotopiche – Indagini molecolari sugli agenti patogeni – Ricerche sul microclima della deposizione – Ricerche entomologiche – Esame del carbonio 14. All’evento di fine aprile, oltre al sindaco Silvetti e a Cecilia Carlorosi, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ancona e Pesaro e Urbino, interverranno per comunicare i risultati delle indagini e degli esami il professor Gino Fornaciari, il dottor Antonio Fornaciari (Divisione di Paleopatologia Dipartimento di Ricerca e Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia Università di Pisa), il professor Andrea Giovagnoni (Ordinario di Radiologia dell’Università Politecnica delle Marche e Direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche). Non poteva certo mancare Mons. Angelo Spina, Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo.