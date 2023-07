La Salute non è in Vendita", Presidi e Volantinaggi in Provincia di Ancona"

"La salute non è in vendita": lo affermano con forza Cgil Cisl e Uil territoriali che con i sindacati dei pensionati organizzano presidi e volantinaggi nei mercati. Da ieri a Cerreto D’Esi per proseguire venerdì a Sassoferrato e l’indomani a Fabriano. E ci sarà anche un presidio mercoledì della prossima settimana dalle 8 alle 15 davanti all’ospedale Profili in viale Stelluti Scala, 26 in preparazione della manifestazione regionale del 15 luglio in programma ad Ancona. Le organizzazioni sindacali territoriali denunciano il grave stato di salute della sanità locale: chiedono a gran voce di garantire a tutti il diritto costituzionale alla salute, a partire dalle fasce più deboli e dai territori dei comuni più interni. "Chiediamo all’assessore alla sanità, alla dirigenza sanitaria dell’Ast Ancona - sottolineano i sindacati - di affrontare con maggiore determinazione e programmazione il dramma degli infiniti tempi di attesa per le prestazioni sanitarie, per evitare la mobilità passiva e il ricorso alla sanita privata. Con il volantinaggio nei mercati e il presidio all’ospedale vogliamo richiamare l’attenzione sulla progressiva privatizzazione della sanità, sulle risorse insufficienti per la prevenzione e la cura".