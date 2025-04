La salute sul lavoro nei cantieri edili: obiettivo formazione

Importanza della catena di gestione della sicurezza, rilevanza della collaborazione tra enti nel diffondere la cultura della formazione con riferimento alla patente a crediti alla conoscenza dei rischi della movimentazione manuale dei carichi e al corretto uso dei dispositivi antinfortunistica, la legittimità dei soggetti deputati a rilasciare le certificazioni e ad effettuare la formazione a norma di legge. Ecco i punti fondamentali emersi nel corso dell’evento organizzato ad Ancona da Edilart Marche, Comitato Paritetico Territoriale e Scuola Edile delle Marche e Cedam nell’ambito del ciclo di seminari sul tema “Nuovi scenari per la sicurezza nei cantieri edili”. Titolari di imprese edili e lavoratori sono stato il pubblico particolarmente attento alle ultime novità del settore illustrate nel seminario formativo che ha rappresentato la tappa nel capoluogo dell’appuntamento itinerante in tutta la regione nell’ambito del progetto. Al centro dei seminari il tema della salute e della sicurezza nel settore edile che, dallo scorso autunno, si sta sviluppando in tutte le province marchigiane.

"Abbiamo iniziato ad organizzare questi incontri per essere presenti nei territori e contribuire alla crescita della cultura nei nuovi scenari della sicurezza nei cantieri ma anche per essere vicino alle imprese e ai lavoratori iscritti alla Cedam e all’Edilart – ha detto Alessandro Migliore, coordinatore di Edilart Marche introducendo l’incontro – Il valore aggiunto è la connessione tra datori di lavoro, coordinatori per la sicurezza, preposti, RSPP, medici competenti e le istituzioni che possono prevedere misure apposite per combattere una piaga ancora lontana dall’essere sconfitta. Come per gli altri eventi sono stati scelti relatori di spicco che contribuiscono attivamente alla sicurezza di tutti coloro che operano quotidianamente nei cantieri edili. “La grande partecipazione avuta ai seminari conferma il grande interesse su questo tema che deve diventare sempre più centrale nel mondo del lavoro – ha aggiunto Filomena Palumbo, Vicepresidente di Edilart Marche - e noi come Edilart insieme alla Cedam lo mettiamo come obiettivo primario delle nostre attività".

Per questo Edilart punta non solo a offrire la formazione obbligatoria ma anche quella professionalizzante e specialistica e, soprattutto, le visite gratuite in cantiere con lo scopo di individuare e segnalare irregolarità e prescrivere la corretta applicazione delle misure di sicurezza da adottare.