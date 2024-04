"La salvezza è merito di staff e giocatori"

Non si ferma il cammino dell’Atletico Ascoli che centra il nono risultato utile consecutivo. Decisamente soddisfatto mister Simone Seccardini: "La classifica è importante, ma fino a un certo punto. Quello che conta è che abbiamo assistito a una partita vera, dinamica e aperta. Alla fine l’abbiamo portata a casa noi, ma diamo merito al Notaresco che ha conquistato un’ottima salvezza e mostrato un bel calcio". Queste le prime parole di Seccardini che poi aggiunge: "La nostra salvezza non era un obiettivo scontato, è stata un’annata complicata. Se abbiamo conquistato la permanenza in Serie D con tranquillità relativa è perché c’è stato un grande lavoro tra staff dirigenziale e la rosa dei calciatori".