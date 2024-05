La Sangiustese rimonta ed evita la Promozione

montegiorgio

1

sangiustese

2

(3-4-3): Forconesi 6; Diakhaby 6, Rosa Gastaldo 6 (12’st Monterotti 6), Greco 6; Verdesi 6, Zancocchia 5.5, Rossini 5.5, Lombardi 6 (17’st Flaiani 6); Albanesi 6, Zira 6, Giri 6,5 (25’st Milozzi 6). All. Vagnoni 6

SANGIUSTESE (4-3-2-1): Monti 6; Tombolini 6, Dos Santos 5.5, Sabatini 6, Marini 6; Trillini 6.5, Omiccioli 6, Lattanzi 5 (30’st Del Brutto 4); Monachesi 6.5, Ferrari 5 (1’st Gaspari 6); Handzic 6. All. Giandomenico 6.5

Arbitro: Alessio Artini di Firenze

Reti: 3’ Zira (rig), 14’st Trilli, 33’st Monachesi Note. Ammoniti: Rosa Gastaldo, Dos Santos, Giri, Cingolani, Sabatini, Trillini. Espulso: 38’st Del Brutto; Recupero: 1’pt - 6’st

Alla fine ad esultare è la Sangiustese per una salvezza raggiunta in rimonta e il Montegiorgio si lecca le ferite per un ko arrivato in rimonta che condanna la squadra di mister Vagnoni alla Promozione. Un epilogo amarissimo per i padroni di casa al termine di una battaglia non bellissima dal punto estetico ma non si poteva chiedere altro ad un match con un in palio una posta simile. Sangiustese chiamata all’impresa di vincere in trasferta per mantenere la categoria in una stagione nella quale è chiamata ad altri obiettivi. Montegiorgio a difendere un’Eccellenza riconquistata esattamente undici anni fa, dopo il successo in Promozione. Per il Montegiorgio è il secondo salto indietro consecutivo: dalla D alla Promozione in appena due stagioni. Gara che inizia con ritmi decisamente alti visto che dopo due giri di lancette, cross basso dalla sinistra di Albanesi si avventa sulla sfera Giri che viene atterrato da Lattanzi. Rigore che Zira trasforma con freddezza spiazzando Monti. Primo tempo che scivola via senza grandi sussulti con la Sangiustese che prova a reagire nei minuti finali ma senza sussulti dalle parti di Forconesi che controlla in maniera agevole, Montegiorgio attento che non rischia ma spinge pochissimo. Dopo l’intervallo la gara si accende nuovamente. Alza il baricentro la Sangiustese ma di occasioni non si ricordano. Al 15’ arriva il pari con un controbalzo da antologia dell’ex Trillini che infila all’incrocio. Tutto da rifare e Sangiusytese che ci crede ma serve un colpo estomperaneo: arriva al 25’ con il cross di Monachesi che sbaglia la traiettoria che si infila all’incrocio dei pali con Forconesi in tuffo sotto l’incrocio. Doccia gelatissima per il Montegiorgio che prova a serrare i ranghi ma le gambe e la testa non rispondono come dovrebbero. Nel finale ci provano Zancocchia con scarsa mira e anche Capparuccini che a portiere battuto sfiora il pari. Alla fine Sangiustese anche in dieci uomini per il rosso a Del Brutto con la Sangiustese che mantiene il risultato fino alla fine nonostante i tentativi della squadra di casa.