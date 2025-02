La sanità che cambia. Svolta, basta attese e rinvii. Il Poliambulatorio del Viale trasloca all’ex Umberto I

Da Viale della Vittoria 9 a lago Cappelli 1: al via lunedì il trasloco del Poliambulatorio Ast. La prossima settimana ci saranno disagi perché in attesa della riattivazione del servizio, la direzione dell’azienda sanitaria territoriale 2 avrà bisogno di alcuni giorni per gli allestimenti e le attivazioni degli apparati tecnici. Soltanto allora la Regione potrà validare la struttura e farne attivare la piena operatività. Questione di una settimana, dieci giorni al massimo, ma nel frattempo il grosso dei servizi e le urgenze saranno comunque garantite, dall’ex Crass alla Guardia medica (continuità assistenziale) che continuerà regolarmente nella sede tra viale della Vittoria e via Piave fino a nuova comunicazione.

Lunedì mattina parte il trasferimento, operazione che richiederà almeno un paio di giorni, forse qualcosa di più. La cosa importante è che finalmente, dopo un’attesa infinita e continui rinvii per una serie di problematiche, la nuova era del Poliambulatorio ora Umberto I e non più del Viale, finalmente comincerà. Era marzo 2024 quando il direttore dell’Ast 2, Giovanni Stroppa, annunciò che il passaggio sarebbe avvenuto entro la fine di giugno dello stesso anno. Ora si guarda al presente e al futuro.

Intanto, l’attività del ‘Punto Prelievi’ viene temporaneamente sospesa fino a nuova comunicazione. I cittadini potranno rivolgersi a tutte le altre sedi distrettuali; nel capoluogo restano operativi i ‘Punti prelievo’ del Poli2000, palazzina 23, di viale Cristoforo Colombo e Collemarino, entrambi ad accesso diretto. L’ambulatorio dedicato all’assistenza degli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) sarà garantito nella sede di Poli2000, palazzina 23 al piano terra, il mercoledì dalle 15 alle 17 che si aggiunge alla giornata del martedì (stesso orario). L’attività di rilascio di esenzione per patologia cronica e altre autorizzazioni distrettuali sarà garantita alla Direzione del Distretto di Ancona Poli2000 il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 12: "Sarà cura della Direzione Strategica Aziendale informare dell’evolversi dell’iter del trasferimento – ha dichiarato il vice presidente della giunta e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini (nella foto) – Dopo anni di attesa la giunta regionale è riuscita a sbloccare la situazione e a centrare l’obiettivo recuperando l’ex Umberto I, un plesso strategico per il capoluogo marchigiano dove andiamo a concentrare importanti servizi sanitari per i cittadini".

Soddisfazione è stata espressa dalle realtà sindacali del territorio: "Salutiamo con favore il trasferimento tanto atteso del Poliambulatorio del Viale nei nuovi locali dell’ex Umberto I – commentano i responsabili locali di Cgil, Cisl e Uil – Una vicenda su cui nel corso degli anni si sono esercitate più giunte comunali e diversi direttori dell’azienda sanitaria e che come organizzazioni sindacali confederali abbiamo sempre messo tra le priorità nei vari tavoli di confronto con le istituzioni e con la Ast. È un passaggio importante nelle riqualificazione dei servizi sanitari territoriali della nostra città".