La sanità da sistemare "Via il tetto di spesa che pesa sulle regioni

"Via il tetto di spesa in sanità per le Regioni. Solo così potremo arrestare il fenomeno dei medici a gettone delle cooperative private, quasi sempre fuori ruolo anche perché spesso sono stranieri che non parlano neppure bene la nostra lingua". A dirlo ieri davanti a decine e decine di professionisti della sanità anconetana è stato Carlo Ciccioli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione e psichiatra di fama. Le sue parole non sono passate inosservate, sebbene la giunta che lui rappresenta per ora ai medici delle cooperative private sia costretta a fare ampio riferimento. Le sue parole erano rivolte, in particolare all’ospite dell’iniziativa che si svolta all’Hotel Europa di Torrette, a due passi dall’ospedale regionale, Marcello Gemmato, sottosegretario alla sanità del governo Meloni e membro di FdI. Gemmato che in mattinata, durante un altro evento nell’anconetano, aveva dedicato un passaggio ai medici cosiddetti ‘gettonisti’ affermando che è una priorità dell’esecutivo trovare soluzioni. Ciccioli ha anche affrontato il tema della sanità privata e non solo: "Prima di dare al privato alziamone la qualità delle strutture. Io non sono ostile alla sanità privata, tutt’altro, ma serve ribadire la priorità per quella pubblica. Senza l’aiuto del governo non possiamo incidere però sui nostri servizi dedicati alla salute. Il tetto di spesa va alleggerito per consentirci di assumere personale in attesa di veder fiorire le 142 borse di studio attivate dal governo regionale per gli specializzandi. Infine combattere la mobilità passiva, specie verso la Romagna. Ogni anno il passivo è di 150-160 milioni di euro, non ce lo possiamo permettere". All’incontro di ieri erano presenti molti professionisti del settore e primari, di Torrette e non solo. Del regionale abbiamo notato il professor Andrea Giovagnoni di radiologia, Gian Piero Perna luminare di cardiologia, il primario di malattie infettive Marcello Tavio, quello di cardiochirurgia pediatrica Marco Pozzi, l’anestesista Simone Pizzi e poi il capodipartimento di chirurgia dell’Inrca, Gianfranco Boccoli, il neurochirurgo di Pesaro Letterio Morabito e poi il presidente dell’Ordine dei Medici, Fulvio Borromei e tanti altri. Qualcuno magari è venuto solo per ascoltare, altri per collaborare o dare consigli: "Cambiate la legislazione e consentite a un medico del pubblico che va in pensione di poter essere riassunto nello stesso settore" ha chiesto Pozzi. Perna invece ha insistito affinché "la politica non lasci sguarniti i territori, gli ospedali minori, per creare una rete che veda sì il centro come eccellenza, ma anche le periferie in grado di poter garantire cure di qualità". All’iniziativa erano presenti, tra gli altri, i parlamentari marchigiani di Fratelli d’Italia Stefano Benvenuti Gostoli ed Elena Leonardi.